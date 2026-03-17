CNTE alista paro nacional de 72 horas: a esta hora inicia la megamarcha en CDMX

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) alista un paro nacional de 72 horas en más de 20 estados, como parte de su Jornada Nacional de Lucha por la abrogación a la Ley del ISSSTE de 2006. Dentro de estas actividades, se prevé una marcha en la Ciudad de México (CDMX) para este miércoles 18 de marzo, por lo que se esperan varios cierres viales.

¿ A qué hora inicia la marcha de la CNTE en CDMX?

¡A salir más temprano! La megamarcha se prevé que inicie a las 9:00 horas de este miércoles c on una conferencia de prensa, para después partir del Ángel de la Independencia hasta el Zócalo de la CDMX.

Una vez que el mitin llegue al Centro Histórico, los maestros planean instalar el plantón que durará hasta 72 horas, según dio a conocer la Asamblea Nacional Representativa del magisterio disidente.

Ante la movilización de la Coordinadora durante estos tres días, la capital podría registar severas afectaciones viales, especialmente en la zona de Reforma y calles que conectan con el Zócalo capitalino.

¿Qué estados se verán afectados por el plantón de la CNTE en marzo 2026?

La jornada de protestas se replicarán en diversos estados con el fin de exigir un aumento salarial al sueldo base, la derogación de la ley del ISSSTE de 2007, y mayor seguridad social. Los estados afectados serán:



Ciudad de México

Oaxaca

Guerrero

Chiapas

Michoacán

Ruta de la marcha de la CNTE en CDMX

Se prevé que el contingente avance por las siguientes avenidas principales, por lo que estas calles estarán cerradas:



Paseo de la Reforma

Avenida Juárez

Eje Central Lázaro Cárdenas

Calle 5 de Mayo

Tras instalar la Asamblea Nacional Representativa (ANR) se espera que las secciones marchen hacia diversas embajadas de la capital, y así protestar en contra de la guerra que se libra en Medio Oriente, por lo que se recomienda a los capitalinos salir con tiempo a partir de este miércoles.