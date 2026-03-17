5 líneas del Metro CDMX con alta afluencia: Conoce el avance de trenes EN VIVO hoy 17 de marzo
Desde temprano, la red del Metro CDMX reporta alta saturación; sigue el seguimiento al avance de trenes en vivo este martes 17 de marzo de 2026.
Azteca Noticias te ofrece el seguimiento en vivo, minuto a minuto, del avance de trenes en el Metro CDMX, con el objetivo de que tomes precauciones al utilizar el Sistema de Transporte Colectivo (STC) hoy martes 17 de marzo de 2026.
Recuerda que la estación San Antonio Abad, de la Línea 2, permanece cerrada hasta nuevo aviso por labores de remodelación. Mientras que las estaciones Chabacano y Viaducto cerrarán a las 22:00 horas, cuando habrá servicio emergente de autobuses de la RTP hasta la medianoche.
#AvisoMetro: La estación Zócalo–Tenochtitlan de la Línea 2 se encuentra abierta, con circulación constante de trenes.— MetroCDMX (@MetroCDMX) March 17, 2026
Asimismo, la estación San Antonio Abad permanece cerrada hasta nuevo aviso, sin ascenso ni descenso de personas usuarias. Las estaciones Chabacano y Viaducto…
5 líneas del Metro CDMX con alta afluencia: Conoce el avance de trenes EN VIVO hoy 17 de marzo
Cinco líneas con alta afluencia
Desde las primeras horas de este día, cinco líneas del Metro CDMX presentan alta afluencia:
- Línea 3: Indios Verdes a Universidad.
- Línea 5: Pantitlán a Politécnico.
- Línea 8: Constitución de 1917 a Garibaldi.
- Línea A: Pantitlán a La Paz.
- Línea B: Ciudad Azteca a Buenavista.
El STC pide tomar previsiones, ya que pueden aumentar los tiempos de espera.
#MetroAlMomento:— MetroCDMX (@MetroCDMX) March 17, 2026
Comienza a registrarse afluencia alta en las Líneas 3, 5, 8, A y B, lo que puede generar mayores tiempos de espera en andenes y durante el abordaje.
Personal del Sistema se encuentra en estaciones y terminales para agilizar el servicio.
Toma previsiones.…