tva (1).png

5 líneas del Metro CDMX con alta afluencia: Conoce el avance de trenes EN VIVO hoy 17 de marzo

Desde temprano, la red del Metro CDMX reporta alta saturación; sigue el seguimiento al avance de trenes en vivo este martes 17 de marzo de 2026.

Vagón del metro en estación.
¿Cómo va el Metro CDMX hoy?|X @metrocdmx.

Escrito por: César Contreras,Viridiana Castillo

Azteca Noticias te ofrece el seguimiento en vivo, minuto a minuto, del avance de trenes en el Metro CDMX, con el objetivo de que tomes precauciones al utilizar el Sistema de Transporte Colectivo (STC) hoy martes 17 de marzo de 2026.

Recuerda que la estación San Antonio Abad, de la Línea 2, permanece cerrada hasta nuevo aviso por labores de remodelación. Mientras que las estaciones Chabacano y Viaducto cerrarán a las 22:00 horas, cuando habrá servicio emergente de autobuses de la RTP hasta la medianoche.

5 líneas del Metro CDMX con alta afluencia: Conoce el avance de trenes EN VIVO hoy 17 de marzo

Cinco líneas con alta afluencia

Desde las primeras horas de este día, cinco líneas del Metro CDMX presentan alta afluencia:

  • Línea 3: Indios Verdes a Universidad. 
  • Línea 5: Pantitlán a Politécnico. 
  • Línea 8: Constitución de 1917 a Garibaldi. 
  • Línea A: Pantitlán a La Paz. 
  • Línea B: Ciudad Azteca a Buenavista. 

El STC pide tomar previsiones, ya que pueden aumentar los tiempos de espera.

Tags relacionados
Metro CDMX

Notas