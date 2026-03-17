5 líneas del Metro CDMX con alta afluencia: Conoce el avance de trenes EN VIVO hoy 17 de marzo

Azteca Noticias te ofrece el seguimiento en vivo, minuto a minuto, del avance de trenes en el Metro CDMX, con el objetivo de que tomes precauciones al utilizar el Sistema de Transporte Colectivo (STC) hoy martes 17 de marzo de 2026.

Recuerda que la estación San Antonio Abad, de la Línea 2, permanece cerrada hasta nuevo aviso por labores de remodelación. Mientras que las estaciones Chabacano y Viaducto cerrarán a las 22:00 horas, cuando habrá servicio emergente de autobuses de la RTP hasta la medianoche.