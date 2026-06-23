¡Es OFICIAL! Ya hay fecha para el cierre de la Línea 3 del Metro CDMX; así va a ser el servicio

El Metro de la CDMX vuelve a estar en el centro de atención y ahora es por el anuncio del cierre de la Línea 3 y con ello una serie de cambios que impactarán a los usuarios de este transporte público quienes ya han padecido las consecuencias de las remodelaciones, en el caso de la Línea 2.

Con motivo de la Copa Mundial 2026, el Metro CDMX ha venido recibiendo algunas labores de rehabilitación esto con la finalidad de recibir al turismo y mejorar el servicio.

En este caso llegó la hora para la Línea del Metro CDMX que va de Indios Verdes a Universidad y aquí te dejamos los detalles sobre el cierre de estaciones en la Línea 3 por obras de rehabilitación.

¿Cuándo será el cierre de la Línea 3 del Metro?

El cierre de la Línea 3 se llevará a cabo al finalizar el Mundial 2026, con esto, algunas esaciones dejarían de dar servicio. Algo similar a lo que ocurrió con la Línea 2.

Las autoridades aseguraon que no habrá un cierre total de la Línea y señalaron que ya se preparan para dicha renovación integral. Esto lo mencionaroon durante la conferencia de prensa por la Inauguración del Metro Tasqueña, General Anaya, Ermita y Portales, de la Línea 2.

La necesidad del cierre en la Línea 3 es debido a los siguientes cambios en el servicio: Nuevos trenes, nuevas vías, balasto nuevo, remodelación de estaciones (intervenciones profundas, a decir de las autoridades) y construcción de accesibilidad.

Estaciones del Metro CDMX con mayor afluencia promedio en día laborales

Estaciones del Metro CDMX con mayor afluencia de enero a marzo 2026 son:

Línea 8 - Constitución de 1917: 106,202 pasajeros

Línea 2 - Cuatro Caminos: 103,263 pasajeros

Línea 3 - Indios Verdes: 95,550 pasajeros

Línea 3 - Universidad: 65,132 pasajeros

Línea 12 - Tláhuac: 62,728 pasajeros

Línea 9 - Tacubaya: 53,014 pasajeros

Línea 7 - Polanco: 52,224 pasajeros

Línea 2 - Tasqueña: 52,191 pasajeros

Línea 9 - Pantitlán: 51,759 pasajeros

Línea B - Buenavista: 51,206 pasajeros

Línea 5 - Pantitlán: 50,288 pasajeros

Línea B - Ciudad Azteca: 48,186 pasajeros

Línea 1 - Chapultepec: 47,824 pasajeros

Línea A - La Paz: 47,516 pasajeros

Línea A - Santa Marta: 43,514 pasajeros

Línea 1 - Insurgentes: 42,728 pasajeros

Línea 7 - Barranca del Muerto: 41,952 pasajeros

Línea 3 - Copilco: 40,788 pasajeros

Línea 12 - Insurgentes Sur: 38,738 pasajeros

Línea 9 - Chilpancingo: 38,681 pasajeros