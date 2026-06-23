¡Es OFICIAL! Ya hay fecha para el cierre de la Línea 3 del Metro CDMX; así va a ser el servicio
El cierre de la Línea 3 del Metro ya tiene fecha y con ello habrá afectaciones y cambios en la movilidad para los usuarios de este transporte público.
El Metro de la CDMX vuelve a estar en el centro de atención y ahora es por el anuncio del cierre de la Línea 3 y con ello una serie de cambios que impactarán a los usuarios de este transporte público quienes ya han padecido las consecuencias de las remodelaciones, en el caso de la Línea 2.
Con motivo de la Copa Mundial 2026, el Metro CDMX ha venido recibiendo algunas labores de rehabilitación esto con la finalidad de recibir al turismo y mejorar el servicio.
En este caso llegó la hora para la Línea del Metro CDMX que va de Indios Verdes a Universidad y aquí te dejamos los detalles sobre el cierre de estaciones en la Línea 3 por obras de rehabilitación.
¿Cuándo será el cierre de la Línea 3 del Metro?
El cierre de la Línea 3 se llevará a cabo al finalizar el Mundial 2026, con esto, algunas esaciones dejarían de dar servicio. Algo similar a lo que ocurrió con la Línea 2.
Las autoridades aseguraon que no habrá un cierre total de la Línea y señalaron que ya se preparan para dicha renovación integral. Esto lo mencionaroon durante la conferencia de prensa por la Inauguración del Metro Tasqueña, General Anaya, Ermita y Portales, de la Línea 2.
La necesidad del cierre en la Línea 3 es debido a los siguientes cambios en el servicio: Nuevos trenes, nuevas vías, balasto nuevo, remodelación de estaciones (intervenciones profundas, a decir de las autoridades) y construcción de accesibilidad.
Estaciones del Metro CDMX con mayor afluencia promedio en día laborales
Estaciones del Metro CDMX con mayor afluencia de enero a marzo 2026 son:
Línea 8 - Constitución de 1917: 106,202 pasajeros
Línea 2 - Cuatro Caminos: 103,263 pasajeros
Línea 3 - Indios Verdes: 95,550 pasajeros
Línea 3 - Universidad: 65,132 pasajeros
Línea 12 - Tláhuac: 62,728 pasajeros
Línea 9 - Tacubaya: 53,014 pasajeros
Línea 7 - Polanco: 52,224 pasajeros
Línea 2 - Tasqueña: 52,191 pasajeros
Línea 9 - Pantitlán: 51,759 pasajeros
Línea B - Buenavista: 51,206 pasajeros
Línea 5 - Pantitlán: 50,288 pasajeros
Línea B - Ciudad Azteca: 48,186 pasajeros
Línea 1 - Chapultepec: 47,824 pasajeros
Línea A - La Paz: 47,516 pasajeros
Línea A - Santa Marta: 43,514 pasajeros
Línea 1 - Insurgentes: 42,728 pasajeros
Línea 7 - Barranca del Muerto: 41,952 pasajeros
Línea 3 - Copilco: 40,788 pasajeros
Línea 12 - Insurgentes Sur: 38,738 pasajeros
Línea 9 - Chilpancingo: 38,681 pasajeros
En Vivo | La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, preside la Inauguración del Metro Tasqueña, General Anaya, Ermita y Portales. https://t.co/LL0BiWTU9T— Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) June 22, 2026