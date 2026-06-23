¿Qué calles de CDMX están cerradas hoy? Vialidades afectadas por las marchas y bloqueos de este martes
Conoce las calles cerradas y otras afectaciones viales provocadas por las marchas en CDMX para martes 23 de junio 2026: estas son las alternativas viales.
¡Evita el caos vial! Las calles de la Ciudad de México (CDMX) se verán afectadas por las marchas, manifestaciones y posibles bloqueos de este martes 23 de junio 2026; te compartimos las vialidades afectadas por los protestantes, así como las rutas alternas.
Azteca Noticias te comparte las últimas noticias EN VIVO sobre las protestas del penúltimo martes del mes.
¿Qué pasa en las calles de CDMX? Calles cerradas y vialidades afectadas por marchas
Cierre en la circulación en Abraham González y General Prim
Un grupo de manifestantes realiza el cierre de la circulación en calles de Abraham González y General Prim, en la colonia Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc.
Se recomienda tomar las siguientes alternativas viales: Balderas y Avenida Chapultepec.
09:13 #PrecauciónVial | Cerrada la circulación en Abraham González y General Prim, col. Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, por manifestantes. #AlternativaVial Balderas y Av. Chapultepec. pic.twitter.com/fJX3BRZE5I— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 23, 2026
Implementan modo reversible sobre Fray Servando Teresa de Mier
Personal de tránsito de la Ciudad de México implementa el modo reversible sobre Fray Servando Teresa de Mier y su continuación en Av. Dr. Río de la Loza de Topacio hacía el Eje 1 Poniente en Av. Bucareli.
08:27 Personal de #TránsitoCDMX de la #SSC, implementa reversible sobre Fray Servando Teresa de Mier y su continuación Av. Dr. Río de la Loza de Topacio hacia Eje 1 Poniente Av. Bucareli. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/iBm05iIxAL— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 23, 2026
Continúa el cierre en carriles centrales de Paseo de la Reforma
Continúa el cierre de carriles centrales en ambos sentidos de Paseo de la Reforma entre la Glorieta de la Diana Cazadora y Niza, por la colocación de logística en las inmediaciones del Ángel de la Independencia.
Se recomienda tomar las siguientes alternativas viales: Av. Chapultepec.
07:29 #PrecauciónVial | Cerrada la circulación en carriles centrales en ambos sentidos de Av. Paseo de la Reforma entre la Gta. de la Diana Cazadora y Niza, por colocación de logística en inmediaciones del Ángel de la Independencia. #AlternativaVial Av. Chapultepec. pic.twitter.com/QXDpLf2QY5— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 23, 2026
Afectaciones en carriles centrales de Paseo de la Reforma
Se reportan afectaciones viales en los carriles centrales de Paseo de la Reforma en las inmediaciones del Ángel de la Independencia, por colocación de logística; se recomienda tomar precauciones.
#PrecauciónVial | Considera afectación en carriles centrales de Av. Paseo de la Reforma inmediaciones del Ángel de la Independencia, por colocación de logística. #AlternativaVial carriles laterales. pic.twitter.com/BgROkB178x— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 23, 2026
¿Qué autos NO circulan este 23 de junio 2026?
El Hoy No Circula para este martes 23 de junio 2026 aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los siguientes autos que NO circulan hoy.
- Engomado ROSA
- Terminación de placas 7 y 8
- Holograma 1 y 2
🌞¡Buen día!— CAMegalópolis (@CAMegalopolis) June 23, 2026
El #HoyNoCircula de este martes 23 de junio en la #ZMVM es para los vehículos con #EngomadoRosa terminación de placas 7 y 8, holograma 1 y 2.
𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/s4zgAgzZMC