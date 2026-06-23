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¿Qué calles de CDMX están cerradas hoy? Vialidades afectadas por las marchas y bloqueos de este martes

Conoce las calles cerradas y otras afectaciones viales provocadas por las marchas en CDMX para martes 23 de junio 2026: estas son las alternativas viales.

Bloqueos y marchas en CDMX HOY 23 de junio 2026: Calles cerradas y vialidades afectadas por manifestantes
¿Qué calles de la CDMX están cerradas este martes?|X: @OVIALCDMX

Escrito por: Fernanda Benítez, Iveth Ortiz

¡Evita el caos vial! Las calles de la Ciudad de México (CDMX) se verán afectadas por las marchas, manifestaciones y posibles bloqueos de este martes 23 de junio 2026; te compartimos las vialidades afectadas por los protestantes, así como las rutas alternas.

Azteca Noticias te comparte las últimas noticias EN VIVO sobre las protestas del penúltimo martes del mes.

¿Qué pasa en las calles de CDMX? Calles cerradas y vialidades afectadas por marchas

Cierre en la circulación en Abraham González y General Prim

Un grupo de manifestantes realiza el cierre de la circulación en calles de Abraham González y General Prim, en la colonia Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Se recomienda tomar las siguientes alternativas viales: Balderas y Avenida Chapultepec.

Implementan modo reversible sobre Fray Servando Teresa de Mier

Personal de tránsito de la Ciudad de México implementa el modo reversible sobre Fray Servando Teresa de Mier y su continuación en Av. Dr. Río de la Loza de Topacio hacía el Eje 1 Poniente en Av. Bucareli.

Continúa el cierre en carriles centrales de Paseo de la Reforma

Continúa el cierre de carriles centrales en ambos sentidos de Paseo de la Reforma entre la Glorieta de la Diana Cazadora y Niza, por la colocación de logística en las inmediaciones del Ángel de la Independencia.

Se recomienda tomar las siguientes alternativas viales: Av. Chapultepec.

Afectaciones en carriles centrales de Paseo de la Reforma

Se reportan afectaciones viales en los carriles centrales de Paseo de la Reforma en las inmediaciones del Ángel de la Independencia, por colocación de logística; se recomienda tomar precauciones.

¿Qué autos NO circulan este 23 de junio 2026?

El Hoy No Circula para este martes 23 de junio 2026 aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los siguientes autos que NO circulan hoy.

  • Engomado ROSA
  • Terminación de placas 7 y 8
  • Holograma 1 y 2

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