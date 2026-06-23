¿Qué calles de CDMX están cerradas hoy? Vialidades afectadas por las marchas y bloqueos de este martes

¡Evita el caos vial! Las calles de la Ciudad de México (CDMX) se verán afectadas por las marchas, manifestaciones y posibles bloqueos de este martes 23 de junio 2026; te compartimos las vialidades afectadas por los protestantes, así como las rutas alternas.

Azteca Noticias te comparte las últimas noticias EN VIVO sobre las protestas del penúltimo martes del mes.