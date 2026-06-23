“Pude haber estado velando a mi mamá”: Familia sufre violento asalto en carretera Arco Norte; criminales siguen libres

"Suplicamos por una llamada que nunca llegó". A través de redes sociales, la doctora Denisse Labastida denunció haber sido víctima de un violento asalto cuando viajaba por la carretera Arco Norte, en compañía de su hermana, madre y su pareja.

Los hechos ocurrieron el pasado domingo 21 de junio 2026. Hasta el momento no hay personas detenidas; se desconoce si ya se están investigando lo hechos.

El crudo testimonio de la doctora Denisse tras asalto en el Arco Norte

La doctora Labastida, viajaba con su mamá, hermana y pareja sentimental, cuando fueron asaltados y brutalmente golpeados por un grupo de sujetos en la carretera Arco Norte, mientras su madre se infartaba en la parte trasera del vehículo. Los demás eran apuntados con una pistola en la cabeza.

Al ver lo qué estaba pasando con su madre, suplicaron que les dejarán hacer una llamada para pedir una ambulancia; sin embargo, no se las permitieron.

"Ver a las personas que más amas en esta vida con una pistola en la cabeza, que no sabes si van realmente van a disparar o no vas a disparar, no se lo deseo a nadie", comentó Denisse en un video para redes sociales.

Además de ver encañonados a su hermana y a su pareja, Denisse compartió que podía ver a su madre tener complicaciones para respirar, sintiendo impotencia, pues ella no podía hacer nada a pesar de ser médica.

Denisse denuncia total abandono en la carretera Arco Norte

En su video, la doctora no menciona las cosas materiales que le fueron despojados; sin embargo, recalcó que nadie ayuda en la carretera Arco Norte. Ella y su familia lograron ponerse a salvo gracias a otras personas, que ella denomina como "ángeles".

"Gracias a Dios encontramos ángeles el día de ayer que nos ayudaron y hoy mi historia es muy distintas, pero pude haber estado velando a mi mamá", expresó en la publicación.

No hay detenidos tras el violento asalto en Arco Norte el pasado domingo

Después de 10 horas de haber ocurrido el violento salto en la carretera Arco Norte, solo se le entregó una hoja de "regreso a Tlaxcala o de regreso a Puebla".

Hasta el momento, las autoridades no han dado comentarios respecto a este tema, por lo que se desconoce su postura o si ya están investigando los hechos y a los responsables. Por el momento no hay personas detenidas.