Sigue EN VIVO el Metro CDMX hoy 10 de abril | Mucha gente y pocos trenes en Línea 3
Sigue el reporte en vivo del Metro CDMX hoy 10 de abril de 2026. Conoce las últimas noticias sobre incidencias, retrasos y cierres en las líneas.
En Azteca Noticias te detallamos EN VIVO los pormenores de la jornada de hoy viernes 10 de abril de 2026, revisa qué pasa y cómo va el avance de trenes en las 12 Líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México.
Sigue EN VIVO el Metro CDMX hoy 10 de abril: reportes en tiempo real |
Afluencia elevada en Línea 3
¿Qué pasa en Línea 3? El Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México informa que se "presenta afluencia alta en la Línea 3", por lo quie realizan el envío de más unidades a las estaciones con mayor demanda.
Buen día. Se presenta afluencia alta en la Línea 3, se envían unidades vacías a las estaciones con mayor demanda. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar.— MetroCDMX (@MetroCDMX) April 10, 2026
Inicio de operaciones del Metro CDMX hoy viernes 10 de abril
Desde las 5:00 horas, el Metro CDMX inició operaciones en todas sus líneas. Se recuerda a los usuarios que la Línea 1 (de Pantitlán a Observatorio) ya opera con normalidad después de permanecer parcialmente cerrada debido a los trabajos de modernización entre las estaciones Observatorio y Salto del Agua.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. Temperatura en la Ciudad de México, Máx. 26° C Mín. 9° C pic.twitter.com/u1SZx9Rm6S— MetroCDMX (@MetroCDMX) April 10, 2026