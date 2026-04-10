Sigue EN VIVO el Metro CDMX hoy 10 de abril | Mucha gente y pocos trenes en Línea 3

Desde las 5:00 horas, el Metro CDMX inició operaciones en todas sus líneas. Se recuerda a los usuarios que la Línea 1 (de Pantitlán a Observatorio) ya opera con normalidad después de permanecer parcialmente cerrada debido a los trabajos de modernización entre las estaciones Observatorio y Salto del Agua.

¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. Temperatura en la Ciudad de México, Máx. 26° C Mín. 9° C pic.twitter.com/u1SZx9Rm6S — MetroCDMX (@MetroCDMX) April 10, 2026