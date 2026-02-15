¡Colapso en el Metro CDMX! Retrasos en Chabacano; avance de trenes y estaciones afectados
El Metro CDMX comienza el domingo con problemas en la estación Chabacano de la Línea 2; aseguran que la estación está cerrad y piden agilizar el avance.
¡Que no se te haga tarde! Fuerza Informativa Azteca te comparte el avance de trenes en todas las líneas del Metro CDMX hoy 15 de febrero 2026, junto con las noticias más relevantes de este medio de transporte.
¿Qué pasa en el Metro CDMX HOY 15 de febrero 2026? Retrasos y avance de trenes
¿Cerrada la estación Chabacano?
En redes sociales, usuarios reportan que la estación Chabacano, Línea 2, está cerrada; recomiendan tomar precauciones.
Hasta el momento, autoridades del Metro CDMX no han dado una explicación al respecto.
Está cerrado la conexión en chabacano para la línea 2, para que esten prevenidos!!!!!!— Gucci (@gusfp) February 15, 2026
¡Inicia el día con normalidad!
El Metro CDMX comienza operaciones sin registrar algún retraso en alguna de las 12 Líneas para este domingo 15 de febrero 2026.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. Temperatura en la Ciudad de México, Máx. 27° C Mín. 12° C pic.twitter.com/6XjIxTclKN— MetroCDMX (@MetroCDMX) February 15, 2026