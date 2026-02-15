Logo Inklusion Sitio accesible
tva (1).png

tv azteca noticias

¡Colapso en el Metro CDMX! Retrasos en Chabacano; avance de trenes y estaciones afectados

El Metro CDMX comienza el domingo con problemas en la estación Chabacano de la Línea 2; aseguran que la estación está cerrad y piden agilizar el avance.

Metro CDMX HOY 15 de febrero 2026: Retrasos y avance de trenes para este domingo
¿Qué pasa en el Metro CDMX HOY 15 de febrero 2026?|FIA
Notas,
Seguridad

Escrito por: Fernanda Benítez

¡Que no se te haga tarde! Fuerza Informativa Azteca te comparte el avance de trenes en todas las líneas del Metro CDMX hoy 15 de febrero 2026, junto con las noticias más relevantes de este medio de transporte.

¿Qué pasa en el Metro CDMX HOY 15 de febrero 2026? Retrasos y avance de trenes

¿Cerrada la estación Chabacano?

En redes sociales, usuarios reportan que la estación Chabacano, Línea 2, está cerrada; recomiendan tomar precauciones.

Hasta el momento, autoridades del Metro CDMX no han dado una explicación al respecto.

¡Inicia el día con normalidad!

El Metro CDMX comienza operaciones sin registrar algún retraso en alguna de las 12 Líneas para este domingo 15 de febrero 2026.

Tags relacionados
CDMX México Metro CDMX

Notas