¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy? Reporte en vivo del viernes 2 de enero de 2026

¡Buenos días! Llegamos al primer viernes del 2026. Hoy, 2 de enero, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la CDMX retoma su horario habitual de día laborable, operando desde las 05:00 hasta las 24:00 horas.

Aunque muchos siguen de vacaciones, la afluencia comienza a normalizarse en las líneas que conectan con el Estado de México (Edomex). Aquí te mantenemos informado para que no llegues tarde.