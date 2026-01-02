Logo Inklusion Sitio accesible
¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy? Reporte en vivo del viernes 2 de enero de 2026

Sigue el minuto a minuto del Metro CDMX hoy viernes 2 de enero. Te informamos sobre la marcha de trenes en el primer día hábil del año, retrasos en Línea B y el estado de la red.

Escrito por:  Carlos Alberto Pérez

¡Buenos días! Llegamos al primer viernes del 2026. Hoy, 2 de enero, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la CDMX retoma su horario habitual de día laborable, operando desde las 05:00 hasta las 24:00 horas.

Aunque muchos siguen de vacaciones, la afluencia comienza a normalizarse en las líneas que conectan con el Estado de México (Edomex). Aquí te mantenemos informado para que no llegues tarde.

Metro CDMX hoy 2 de enero: Estado del servicio, retrasos y afluencia en viernes

Marcha lenta y demoras en la Línea 7

¡Toma previsiones! Ante reclamos, el Metro CDMX informa que "Se realiza revisión a un tren en la Línea 7, por lo que la marcha es lenta, en breve se normalizará la circulación de los trenes".

¿Hace frío en el Metro CDMX?

La temperatura es baja esta mañana (aprox. 8°C). Recuerda que en Línea 12 (tramo elevado), Línea B y Línea A, los trenes pueden reducir su velocidad por seguridad ante el frío o la condensación en las vías.

  • Tip: Si viajas en la Línea 2 (Tasqueña - Cuatro Caminos), el tramo de Tlalpan suele ser más frío, ve abrigado; además del tramo elevado de la Línea 12.
