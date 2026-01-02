¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy? Reporte en vivo del viernes 2 de enero de 2026
Sigue el minuto a minuto del Metro CDMX hoy viernes 2 de enero. Te informamos sobre la marcha de trenes en el primer día hábil del año, retrasos en Línea B y el estado de la red.
¡Buenos días! Llegamos al primer viernes del 2026. Hoy, 2 de enero, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la CDMX retoma su horario habitual de día laborable, operando desde las 05:00 hasta las 24:00 horas.
Aunque muchos siguen de vacaciones, la afluencia comienza a normalizarse en las líneas que conectan con el Estado de México (Edomex). Aquí te mantenemos informado para que no llegues tarde.
Metro CDMX hoy 2 de enero: Estado del servicio, retrasos y afluencia en viernes
Marcha lenta y demoras en la Línea 7
¡Toma previsiones! Ante reclamos, el Metro CDMX informa que "Se realiza revisión a un tren en la Línea 7, por lo que la marcha es lenta, en breve se normalizará la circulación de los trenes".
Buen día. Se realiza revisión a un tren en la Línea 7, por lo que la marcha es lenta, en breve se normalizará la circulación de los trenes. Atiende las indicaciones del personal del Sistema y permite el libre cierre de puertas.— MetroCDMX (@MetroCDMX) January 2, 2026
¿Hace frío en el Metro CDMX?
La temperatura es baja esta mañana (aprox. 8°C). Recuerda que en Línea 12 (tramo elevado), Línea B y Línea A, los trenes pueden reducir su velocidad por seguridad ante el frío o la condensación en las vías.
- Tip: Si viajas en la Línea 2 (Tasqueña - Cuatro Caminos), el tramo de Tlalpan suele ser más frío, ve abrigado; además del tramo elevado de la Línea 12.