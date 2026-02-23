Logo Inklusion Sitio accesible
tva (1).png
Última Hora

Muerte de “El Mencho” desata bloqueos en carreteras y suspenden vuelos y clases en varios estados

¡Caos en el Metro CDMX HOY! Retrasos en la Línea A y B; avance de trenes para este lunes

El Metro CDMX comienza la semana con retrasos en estaciones de la Línea A y Línea B; usuarios piden agilizar el avance de trenes para la mañana de este lunes.

Metro CDMX HOY 23 de febrero 2026: Retrasos y avance de trenes para este lunes
Retrasos en la Línea A y B del Metro CDMX este lunes|AZTECA NOTICIAS
Notas,
Seguridad

Escrito por: Fernanda Benítez

¡Sal con tiempo! Para este lunes 23 de febrero 2025, Fuerza Informativa Azteca (FIA) te comparte el avance de trenes en las 12 líneas del Metro CDMX, junto con las noticias más relevantes de este medio de transporte, pero ¿qué está pasando hoy?

¿Qué pasa en el Metro CDMX HOY? Retrasos y avance de trenes para este 23 de febrero 2026

Retrasos en la Línea B: ¿Qué está pasando?

Se reportan retrasos en la Línea B, usuarios aseguran que los trenes se detienen por más de 5 minutos en cada estación; piden agilizar el servicio.

Retrasos de hasta 10 minutos en la Línea A

Usuarios reportan retrasos en la Línea A, aseguran que los trenes se detienen por más de 10 minutos.

¡Comienzan las operaciones!

En punto de las 5:00 horas, el Metro CDMX comienza operaciones sin registrar algún contratiempo en algunas de las 12 líneas.

Tags relacionados
CDMX Metro CDMX Transporte en México

Notas