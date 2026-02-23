¡Caos en el Metro CDMX HOY! Retrasos en la Línea A y B; avance de trenes para este lunes
El Metro CDMX comienza la semana con retrasos en estaciones de la Línea A y Línea B; usuarios piden agilizar el avance de trenes para la mañana de este lunes.
¡Sal con tiempo! Para este lunes 23 de febrero 2025, Fuerza Informativa Azteca (FIA) te comparte el avance de trenes en las 12 líneas del Metro CDMX, junto con las noticias más relevantes de este medio de transporte, pero ¿qué está pasando hoy?
¿Qué pasa en el Metro CDMX HOY? Retrasos y avance de trenes para este 23 de febrero 2026
Retrasos en la Línea B: ¿Qué está pasando?
Se reportan retrasos en la Línea B, usuarios aseguran que los trenes se detienen por más de 5 minutos en cada estación; piden agilizar el servicio.
Para quienes van a utilizar la línea B tomen sus precauciones, tan solo en Cd Azteca tardo 5 minutos en salir— Francisco Quintanar (@PacoQuintanar81) February 23, 2026
Retrasos de hasta 10 minutos en la Línea A
Usuarios reportan retrasos en la Línea A, aseguran que los trenes se detienen por más de 10 minutos.
No es cierto, en la línea A lleva el tren parado por 10 minutos en los reyes— Luis Matadamas. (@LuisMatadamas1) February 23, 2026
¡Comienzan las operaciones!
En punto de las 5:00 horas, el Metro CDMX comienza operaciones sin registrar algún contratiempo en algunas de las 12 líneas.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. En la Ciudad de México esperamos una temperatura Máx. 22° C Mín. 7° C. pic.twitter.com/QyUzILXokO— MetroCDMX (@MetroCDMX) February 23, 2026