¿Caos en el Metro CDMX este domingo? Retrasos en la estación Barranca del Muertos; últimas noticias EN VIVO
El Metro CDMX comienza la semana con retrasos en la Línea 7, aseguran que esperar más de 20 minutos por el paso del tren; piden agilizar el servicio.
¡Qué no se te haga tarde! Azteca Noticias te comparte el avance de trenes de las 12 Líneas del Metro CDMX para este domingo 29 de marzo 2026, junto con las noticias más relevantes de este medio de transporte.
¿Qué pasa en el Metro CDMX HOY 29 de marzo 2026? Retrasos y avance de trenes
Retrasos en la Línea 5: ¿Qué está pasando?
Reportan retrasos en la Línea 5, en dirección a Pantitlán; piden agilizar el avance de trenes.
Línea 5 dirección Pantitlán.— ANTONIO MORENO ROMERO (@AmorenoSma) March 29, 2026
Estoy en estación consulado y el metro ya se tardó más tiempo de lo señalado en avanzar.
¿Cuál es el motivo de la tardanza?
Sin servicio en escaleras de la Línea 9
Usuarios reportan que las escaleras de la Línea 9 están apagadas en dirección a Pantitlán.
Por qué las escaleras de chabacano L-9 están apagadas dirección Pantitlán pic.twitter.com/21c3ZJRafV— Javier Contreras leon (@JavierC23906176) March 29, 2026
Retrasos en la Línea 7: ¿Qué está pasando?
Usuarios reportan retrasos en la Línea 7, rumbo a Barranca del Muerto, aseguran esperar el tren por más de 20 minutos; piden agilizar el servicio.
Estación el Rosario línea 7 rumbo a Barranca del muerto más de 20 minutos y no se aparece ningún tren— Alejandro Ortiz (@Rommans) March 29, 2026
¡Inicia el día sin contratiempos!
En punto de las 7:00 horas el Metro CDMX comienza operaciones sin registrar algún contratiempo en algunas de las 12 líneas.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. En la Ciudad de México esperamos una temperatura Máx. 23° C Mín. 8° C. pic.twitter.com/bsgg4rYRuY— MetroCDMX (@MetroCDMX) March 29, 2026