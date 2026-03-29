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¿Caos en el Metro CDMX este domingo? Retrasos en la estación Barranca del Muertos; últimas noticias EN VIVO

El Metro CDMX comienza la semana con retrasos en la Línea 7, aseguran que esperar más de 20 minutos por el paso del tren; piden agilizar el servicio.

Metro CDMX HOY 29 de marzo 2026: Retrasos y avance de trenes para este domingo; estaciones afectadas
¿Qué pasa en el Metro CDMX este domingo?|AZTECA NOTICIAS

Escrito por: Fernanda Benítez

¡Qué no se te haga tarde! Azteca Noticias te comparte el avance de trenes de las 12 Líneas del Metro CDMX para este domingo 29 de marzo 2026, junto con las noticias más relevantes de este medio de transporte.

¿Qué pasa en el Metro CDMX HOY 29 de marzo 2026? Retrasos y avance de trenes

Retrasos en la Línea 5: ¿Qué está pasando?

Reportan retrasos en la Línea 5, en dirección a Pantitlán; piden agilizar el avance de trenes.

Sin servicio en escaleras de la Línea 9

Usuarios reportan que las escaleras de la Línea 9 están apagadas en dirección a Pantitlán.

Retrasos en la Línea 7: ¿Qué está pasando?

Usuarios reportan retrasos en la Línea 7, rumbo a Barranca del Muerto, aseguran esperar el tren por más de 20 minutos; piden agilizar el servicio.

¡Inicia el día sin contratiempos!

En punto de las 7:00 horas el Metro CDMX comienza operaciones sin registrar algún contratiempo en algunas de las 12 líneas.

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