¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy 7 de agosto 2025? Retrasos en la Línea A

Usuarios reportan retrasos en algunas estaciones de la Línea A, piden a las autoridades agilizar el avance de trenes; estas son las noticias del Metro CDMX.

Seguridad
Escrito por: Fernanda Benítez - Jennifer García
personas esperando el Metro CDMX
¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy?|FIA

Fuerza Informativa Azteca, te comparte el avance de trenes en las 12 Líneas del Metro CDMX hoy 7 de agosto 2025, junto con las noticias más relevantes de este medio de transporte.

EN VIVO

Piden agilizar el avance de trenes en la Línea 3

Usuarios reportan avance lento en la Línea 3, aseguran que los problemas están desde hace más de una hora. Piden a las autoridades agilizar la circulación.

Problemas en la Línea 3; usuarios piden evitarla

En redes sociales, usuarios reportaron que los trenes de la Línea 3 se detienen por mucho tiempo en cada estación y en los túneles. Autoridades no han dicho nada al respecto.

Retrasos en la Línea A

Reportan retrasos de más de 10 minutos en la estacón La Paz en la Línea A; autoridades aseguran que ya se agilizó la marcha de trenes.

Alta afluencia en la Línea A

A través de redes sociales, usuarios reportaron alta afluencia en la Línea A, aseguran esperar más del tiempo estimado por un tren en la estación Los Reyes.

¡Comienza el día con normalidad!

Desde las 5:00 horas, el Metro CDMX comienza operaciones sin registrar algún contratiempo en algunas de las 12 líneas.

CDMXMetro CDMXTransporte en México

