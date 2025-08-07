¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy 7 de agosto 2025? Retrasos en la Línea A
Usuarios reportan retrasos en algunas estaciones de la Línea A, piden a las autoridades agilizar el avance de trenes; estas son las noticias del Metro CDMX.
Fuerza Informativa Azteca, te comparte el avance de trenes en las 12 Líneas del Metro CDMX hoy 7 de agosto 2025, junto con las noticias más relevantes de este medio de transporte.
EN VIVO
Piden agilizar el avance de trenes en la Línea 3
Usuarios reportan avance lento en la Línea 3, aseguran que los problemas están desde hace más de una hora. Piden a las autoridades agilizar la circulación.
Desde hace 1 hora no pueden agilizar el avance de la linea 3, a partir de esta semana va a ser normal que sean 7 minutos por estación? No tienen vergüenza, hagan bien su trabajo!!!— AleCat (@Alerocats) August 7, 2025
Problemas en la Línea 3; usuarios piden evitarla
En redes sociales, usuarios reportaron que los trenes de la Línea 3 se detienen por mucho tiempo en cada estación y en los túneles. Autoridades no han dicho nada al respecto.
Si pueden evitar la línea 3 EVITENLA!!! ya empezó a hacer base en cada perra estación y en los tuneles!! O salgan con 2 o 3 hora de anticipación!!! Pinche metro inservible!!!— Angelica VR (@angelicavr_) August 7, 2025
Retrasos en la Línea A
Reportan retrasos de más de 10 minutos en la estacón La Paz en la Línea A; autoridades aseguran que ya se agilizó la marcha de trenes.
Buen día. Se agiliza la marcha de los trenes en la Línea A, después de realizar revisión a un tren. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar.— MetroCDMX (@MetroCDMX) August 7, 2025
Alta afluencia en la Línea A
A través de redes sociales, usuarios reportaron alta afluencia en la Línea A, aseguran esperar más del tiempo estimado por un tren en la estación Los Reyes.
Así línea A estación los reyes 265 minutos y ni u n mendigo tren a trabajar reinitas o que es micho pedirles que desquitar su salario pic.twitter.com/XopXGgMEu6— MARIO RAMIREZ GONZALEZ (@Flanker2023) August 7, 2025
¡Comienza el día con normalidad!
Desde las 5:00 horas, el Metro CDMX comienza operaciones sin registrar algún contratiempo en algunas de las 12 líneas.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. En la Ciudad de México esperamos una temperatura Máx. 23° C Mín. 13° C. pic.twitter.com/OwPOsDXT9G— MetroCDMX (@MetroCDMX) August 7, 2025