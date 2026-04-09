¡Caos en el Metro CDMX! Suspenden servicio en estaciones de la Línea 4; últimas noticias EN VIVO
El Metro CDMX comienza el jueves con retrasos en la Línea B y la Línea 5, por lo que usuarios piden agilizar el avance de trenes; estaciones afectadas.
¡Qué no se te haga tarde! Si vas al trabajo o a la escuela, te compartimos el avance de trenes del Metro CDMX para este jueves 9 de abril 2026. Azteca Noticias te comparte las estaciones con retrasos.
Recuerda que las estaciones San Antonio Abad, de la Línea 2, y el Auditorio, de la Línea 7, se mantiene cerradas por trabajaos de rehabilitación; aún no hay fecha de reapertura.
¿Qué pasa en el Metro CDMX HOY 9 de abril 2026? Retrasos y avance de trenes; últimas noticias EN VIVO
Suspenden servicios en la Línea 4, ¿qué pasó?
Debido a una revisión en la zona de vías, el servicio de la Línea 4 está disponible desde Martín Carrera a Consulado; piden tomar precauciones.
Las estaciones sin servicio: Tramo Canal del Norte-Santa Anita.
#MetroAlMomento: Debido a revisión en zona de vías, el servicio en la Línea 4 se ofrece de Martín Carrera a Consulado. No se ofrece servicio de trenes en el tramo Canal del Norte-Santa Anita. Personal del Sistema se encuentra laborando para reanudar la operación en su totalidad. pic.twitter.com/roYtQWPpkg— MetroCDMX (@MetroCDMX) April 9, 2026
Sin avance en estación Universidad
Usuarios reportan retrasos en la estación Universidad, aseguran estar detenidos por más de 15 minutos; piden agilizar el servicio.
Autoridades aseguraron que el retraso se debe a las maniobras para retirar un muleta de las vías.
Buen día. Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea 3, después de realizar maniobras para retirar un objeto metálico (muleta) de zona de vías. Resguarda tus pertenencias al ingresar al andén y respeta la línea de seguridad.— MetroCDMX (@MetroCDMX) April 9, 2026
Retrasos en la Línea A, en dirección a Pantitlán
Usuarios reportan retrasos en la Línea 4, aseguran esperar más de 10 minutos por el paso del tren en la estación Canal de San Juan, en dirección a Pantitlán.
Autoridades aseguran que la Línea A presenta alta afluencia.
Buen día. En este momento la Línea A presenta alta afluencia, se envían unidades vacías a las estaciones de mayor demanda. Pedimos tu apoyo para permitir el cierre libre de puertas, así como dejar salir antes de entrar al vagón. Gracias por ayudarnos a tener un viaje más ágil.— MetroCDMX (@MetroCDMX) April 9, 2026
Alta afluencia y falta de trenes en la Línea B
Usuarios reportan falta de trenes en la Línea B, además, aseguran quedarse detenidos por varios minutos en cada una de las estaciones; piden agilizar el servicio.
Buen día. Se registra afluencia alta en la Línea B, se agiliza el avance de los trenes desde las terminales. Permite el libre cierre de puertas y deja que los pasajeros desciendan antes de abordar. Usa las palancas sólo en caso de emergencia y con responsabilidad.— MetroCDMX (@MetroCDMX) April 9, 2026
Sin trenes en la Línea 5
Se reportan retrasos en la Línea 5, usuarios aseguran llevar más de 15 minutos esperando el paso del tren en la estación La Raza; piden agilizar el servicio.
Y en la amarilla porque no avanza, llevo 15 min en la raza esperando y en ningún sentido pasa metro.— delman monares (@Delman_Monares) April 9, 2026
Retrasos en la Línea B
Usuarios reportan retrasos en la Línea B, aseguran estar detenidos por más de 10 minutos en cada estación. Autoridades ya agilizan el avance de trenes.
Buen día. Se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales en la Línea B.— MetroCDMX (@MetroCDMX) April 9, 2026
Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar, usa las palancas con responsabilidad y sólo en caso de alguna emergencia.
¡Comienzan las operaciones sin contratiempos!
Desde las 5:00 horas, el Metro CDMX comienza operaciones sin registrar algún contratiempo en algunas de las 12 líneas.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. Temperatura en la Ciudad de México, Máx. 25° C Mín. 10° C pic.twitter.com/Nt1Ou0GpDw— MetroCDMX (@MetroCDMX) April 9, 2026