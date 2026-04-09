tva (1).png

¡Caos en el Metro CDMX! Suspenden servicio en estaciones de la Línea 4; últimas noticias EN VIVO

El Metro CDMX comienza el jueves con retrasos en la Línea B y la Línea 5, por lo que usuarios piden agilizar el avance de trenes; estaciones afectadas.

Metro CDMX HOY 9 de abril 2026: Retrasos y avance de trenes; últimas noticias EN VIVO
¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy 9 de abril 2026?|AZTECA NOTICIAS

Escrito por: Fernanda Benítez,Daniel Rivera Guzmán

¡Qué no se te haga tarde! Si vas al trabajo o a la escuela, te compartimos el avance de trenes del Metro CDMX para este jueves 9 de abril 2026. Azteca Noticias te comparte las estaciones con retrasos.

Recuerda que las estaciones San Antonio Abad, de la Línea 2, y el Auditorio, de la Línea 7, se mantiene cerradas por trabajaos de rehabilitación; aún no hay fecha de reapertura.

¿Qué pasa en el Metro CDMX HOY 9 de abril 2026? Retrasos y avance de trenes; últimas noticias EN VIVO

Suspenden servicios en la Línea 4, ¿qué pasó?

Debido a una revisión en la zona de vías, el servicio de la Línea 4 está disponible desde Martín Carrera a Consulado; piden tomar precauciones.

Las estaciones sin servicio: Tramo Canal del Norte-Santa Anita.

Sin avance en estación Universidad

Usuarios reportan retrasos en la estación Universidad, aseguran estar detenidos por más de 15 minutos; piden agilizar el servicio.

Autoridades aseguraron que el retraso se debe a las maniobras para retirar un muleta de las vías.

Retrasos en la Línea A, en dirección a Pantitlán

Usuarios reportan retrasos en la Línea 4, aseguran esperar más de 10 minutos por el paso del tren en la estación Canal de San Juan, en dirección a Pantitlán.

Autoridades aseguran que la Línea A presenta alta afluencia.

Alta afluencia y falta de trenes en la Línea B

Usuarios reportan falta de trenes en la Línea B, además, aseguran quedarse detenidos por varios minutos en cada una de las estaciones; piden agilizar el servicio.

Sin trenes en la Línea 5

Se reportan retrasos en la Línea 5, usuarios aseguran llevar más de 15 minutos esperando el paso del tren en la estación La Raza; piden agilizar el servicio.

Retrasos en la Línea B

Usuarios reportan retrasos en la Línea B, aseguran estar detenidos por más de 10 minutos en cada estación. Autoridades ya agilizan el avance de trenes.

¡Comienzan las operaciones sin contratiempos!

Desde las 5:00 horas, el Metro CDMX comienza operaciones sin registrar algún contratiempo en algunas de las 12 líneas.

Tags relacionados
CDMX Metro CDMX Transporte en México

Notas