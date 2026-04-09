¡Caos en el Metro CDMX! Suspenden servicio en estaciones de la Línea 4; últimas noticias EN VIVO

¡Qué no se te haga tarde! Si vas al trabajo o a la escuela, te compartimos el avance de trenes del Metro CDMX para este jueves 9 de abril 2026. Azteca Noticias te comparte las estaciones con retrasos.

Recuerda que las estaciones San Antonio Abad, de la Línea 2, y el Auditorio, de la Línea 7, se mantiene cerradas por trabajaos de rehabilitación; aún no hay fecha de reapertura.