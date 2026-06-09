¿Tienes engomado azul? Esta es la fecha límite para verificar tu auto en México

El calendario de verificación establece un periodo de tiempo específico para que los autos con engomado de color azul acudan a los verificentros para realizar este trámite y evitar las molestas multas, pero ¿cuál es la fecha límite para verificar mi carro?

Los autos libres de verificación son aquellos que cuenten con el holograma '00'.

¿Cuál es la fecha límite para verificar vehículos con engomado azul?

¿Se te acaba el tiempo? La Secretaría del Medio Ambiente reveló que la fecha límite para verificar los autos con engomado azul , y terminación de placa 9 ó 0, será hasta el próximo martes 30 de junio 2026 , por lo que tienen todo un mes para cumplir con este trámite.

Se recomiendo programar una cita con anticipación debido a que la demanda suele subir en las últimas semanas del mes.

¿Cuánto cuesta la verificación vehicular?

¡A preparar la cartera! El costo de la verificación en México dependerá de la entidad federativa en la que te encuentres, así como el holograma que te correspondas.

Por lo general, las zonas con alta regulación ambiental como la Ciudad de México y el Estado de México cuentan con precios específicos, pero ¿cuánto cuesta el trámite?



Costo estándar - $745 pesos por vehículo

Si tu automóvil es rechazado, el segundo intento es totalmente gratuito.

¿De cuánto es la multa por no verificar?

La multa por no verificar en CDMX alcanza los $2 mil 346 pesos por vehículo, mientras que en el Estado de México, la penalización tiene un costo más alto.

Pasos para agendar una cita para verificar en CDMX

¡Toma nota! Para agendar una cita para verificar en México, lo primero que debes hacer es ingresar a la página oficial de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) y seguir estos sencillos pasos:



Elige la alcaldía y el verificentro más cercano a tu domicilio.

Da clic en "Agendar cita".

Ingresa las placas, tipo de combustible, nombre, teléfono y correo electrónico.

Selecciona la fecha y horario que prefieras.

Descarga el comprobante; imprime el documento o guarda el formato PDF generado.

Requisitos para agendar una cita para verificar en México:

El día de tu cita deberás acudir a tu centro de verificación correspondiente y llevar los siguientes documentos:



Identificación oficial vigente

Tarjeta de circulación vigente.

Constancia de la última verificación realizada o el pago de la multa.

Para poder verificar tu vehículo en junio 2026, es necesario que la unidad no cuente con adeudos, por lo que las multas de tránsito o tenencias pendientes deberán estar saldadas, de lo contrario no se dejará realizar el trámite.