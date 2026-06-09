Más de 100 años de cárcel: Sentencian a tres hombres por ataque armado en fiesta patronal en San Miguel Topilejo

Se quedan tras las rejas. Tres hombres fueron sentenciado con 107 años de cárcel por su responsabilidad en el ataque armado ocurrido en una fiesta patronal en San Miguel Topilejo, Tlalpan en el año 2023, dejando dos mujeres muertas y seis personas lesionadas.

Los responsables fueron identificados como Luis "N", Alan "N" y Gabriel "N", quienes habrían sido detenidos desde hace aproximadamente tres años.

Estas son las sentencias para los responsables de la balacera en fiesta de San Miguel Topilejo

La Fiscalía de la Ciudad de México acreditó que Luis "N" y Alan "N", instigaron a que Gabriel "N", quien portaba un arma de fuero, comenzara a disparar contra de los asistentes de la fiesta patronal en San Miguel Topilejo aquel 15 de mayo del 2023.

Al ser considerado como el autor material, Gabriel "N" recibió una condena de 107 años y seis meses, mientras que los otros dos responsables fueron sentenciados a 80 años y 7 meses tras las rejas; son acusados por el delito de homicidio, tentativa de homicidio y narcomenudeo.

Además de las penas de prisión, el juez ordenó que los tres responsables deberán pagar la reparación de daño a las víctimas directas e indirectas del ataque en fiesta patronal de Topilejo.

#CDMX | Sentencian a tres hombres por ataque armado en una fiesta patronal en San Miguel Topilejo, Tlalpan.



Gabriel “N”, autor material, recibió 107 años y 6 meses de prisión; mientras que Luis “N” y Alan “N” fueron condenados a 80 años y 7 meses por su participación en los… pic.twitter.com/BjiElvnz0l — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 9, 2026

El día de los hechos, los responsables fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, asegurando el arma de fuego utilizada en el ataque. En el lugar se localizaron diversas dosis de sustancias iliciticas en manos de Luis "N" y Alan "N".

¿Cómo fue el ataque armado en fiesta patronal de Topilejo?

El pasado 15 de mayo del 2023, los servicios de emergencia y policías fueron alertados sobre los hechos registrados en donde se ubica un quiosco, en la calle Benito Juárez, en donde al llegar observaron a varias personas lesionadas, durante la celebración de la fiesta patronal en el poblado que se localiza al sur de la capital mexicana.

Montaron un operativo de seguridad en la zona, a través del cual detuvieron a las personas mencionadas, mismas que fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público, quien después de integrar la carpeta de investigación correspondiente, los puso a disposición de un juez.