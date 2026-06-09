Caos nocturno: Doble ejecución, volcadura y fatal choque dejan muertos y heridos en CDMX y Edomex

La noche y madrugada estuvieron marcadas por la violencia y los accidentes en diversos puntos de Zona Metropolitana del Valle de Mexico, un doble homicidio en la alcaldía Cuauhtémoc, un fatal choque en Nezahualcóyotl y la volcadura de una camioneta de transporte de pasajeros en la Gustavo A. Madero, provocaron una intensa movilización de los servicios de emergencia y elementos de seguridad en CDMX y Edomex.

Doble ejecución: ¿Qué pasó en la colonia Guerrero?

¡Ejecución doble! Dos personas, un hombre y una mujer de entre 30 y 35 años de edad fueron asesinados a balazos cuando permanecían a un automóvil negro en la colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc. Los hechos se registraron en el cruce de la avenida Ricardo Flores Magón, y Paseo de la Reforma, donde de acuerdo con los primeros reportes, un sujeto se acercó al vehículo y disparó en repetidas ocasiones contra sus ocupantes.

Paramédicos del Escuadrón de Rescate y en Urgencias Médicas (ERUM) acudieron al lugar, sin embargo, confirmaron que ambas víctimas ya no contaban con signos vitales; en la escena fueron localizados al menos 6 casquillos percutidos, mientras que el elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acordaron la zona para permitir las labores policiales e iniciar la investigación correspondiente.

🚨 Una pareja fue ejecutada en la colonia Guerrero en #CDMX cuando sujetos armados dispararon contra un vehículo negro que circulaba sobre Ricardo Flores Magón y se incorporaba al Paseo de la Reforma.



El auto terminó impactado contra jardineras y un poste. Paramédicos… pic.twitter.com/yxTS8RZMy3 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 9, 2026

¿Cómo pasó el fatal choque en Nezahualcóyotl?

Horas más tarde, un accidente automovilístico registrado sobre la lateral de Avenida Central en la colonia Impulsora, municipio de Nezahualcóyotl, dejó un saldo de un hombre muerto y dos personas lesionadas.

Según los reportes preliminares, el conductor circulaba presuntamente acceso a velocidad cuando perdió el control del vehículo y se impactó contra un poste de concreto. El copito falleció a consecuencia de la lesión sufrida durante el fatal choque, mientras que otros dos ocupantes fueron traslados a un hospital para recibir atención médica especializada.

¿Qué pasó con la camioneta de pasajeros en Insurgentes norte?

En otro incidente, una camioneta de transporte de pasajeros volcó sobre avenida Insurgentes norte a la altura de la colonia Tepeyac Insurgentes en la alcaldía Gustavo A. Madero. Las primeras investigaciones apuntan a que el conductor habría perdido el control de la unidad debido el exceso de velocidad, impactándose contra una luminaria antes de terminar volcada sobre su costado izquierdo. Afortunadamente el operador viajaba solo y no presentó lesiones de gravedad.

Estos hechos vuelven a poner sobre la mesa la importancia de fortalecer la seguridad pública, además de promover una conducción responsable para evitar tragedias en las calles de la capital y carreteras del país

