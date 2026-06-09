Ataque armado a la altura de Paseo de la Reforma: Asesinan a pareja a tiros en alcaldía Cuauhtémoc

Un violento ataque armado a la altura de Paseo de la Reforma dejó a un hombre y una mujer sin vida la noche de este lunes 8 de junio en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

Las víctimas, de entre 30 y 35 años de edad, se encontraban a bordo de un vehículo negro cuando un sujeto se aproximó y disparó directamente en su contra. La agresión ocurrió en el cruce de avenida Ricardo Flores Magón y Paseo de la Reforma, provocando una intensa movilización de cuerpos de emergencia y corporaciones de seguridad.

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De acuerdo con los primeros reportes, el agresor se acercó al automóvil y abrió fuego en repetidas ocasiones contra sus ocupantes. Tras los disparos, el responsable logró escapar del lugar antes de la llegada de las autoridades.

Personas que transitaban por la zona solicitaron apoyo de los servicios de emergencia al escuchar las detonaciones. Minutos después arribaron paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), quienes intentaron auxiliar a las víctimas.

Sin embargo, al realizar la valoración correspondiente confirmaron que ambas personas ya habían fallecido a consecuencia de las heridas provocadas por los impactos de bala.

Investigan ruta de escape del atacante

En la escena del crimen quedaron esparcidos al menos seis casquillos percutidos, evidencia que fue asegurada por los peritos encargados de procesar el lugar.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acordonaron el perímetro para facilitar las diligencias ministeriales y evitar la alteración de indicios. Posteriormente, personal de la Fiscalía capitalina inició las investigaciones para determinar el móvil de la agresión y establecer la identidad del responsable.

Como parte de las indagatorias, agentes de la Policía de Investigación revisan grabaciones de cámaras de videovigilancia ubicadas en los alrededores de Paseo de la Reforma y Ricardo Flores Magón, con el objetivo de reconstruir los movimientos del agresor y definir la ruta que utilizó para escapar tras el ataque armado.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO....