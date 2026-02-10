Caos en el Metro CDMX HOY: retrasos y marcha lenta colapsan varias líneas este martes

Desde las primeras horas de HOY martes 10 de febrero, el Metro CDMX registra retrasos y marcha lenta en varias líneas, una situación que ya provoca alta afluencia en andenes y tiempos de espera más largos en estaciones de alta demanda.

Usuarios reportan que los trenes avanzan con detenciones prolongadas, salidas espaciadas y circulación irregular, especialmente durante la hora pico matutina. Esta dinámica ha generado aglomeraciones y transbordos más lentos, complicando los traslados habituales dentro del sistema.

Hasta el momento, el Sistema de Transporte Colectivo no ha informado sobre fallas graves; sin embargo, la marcha lenta suele estar relacionada con saturación de andenes, incremento de usuarios y ajustes operativos para regular la circulación de trenes en el Metro CDMX .

Líneas del Metro CDMX con mayor carga HOY

Durante la mañana, los reportes se concentran en líneas de alta demanda, donde la circulación es intermitente y los tiempos de espera aumentan conforme avanza la hora pico. La situación puede cambiar a lo largo del día, por lo que se recomienda monitorear el servicio de forma constante.

Recomendaciones si usas el Metro CDMX HOY



Para reducir afectaciones por la marcha lenta, toma en cuenta estas medidas prácticas:

Sal con más tiempo del habitual, sobre todo si necesitas hacer transbordos.

Evita los primeros vagones, donde suele concentrarse mayor afluencia.

Si una estación está saturada, avanza a la siguiente y aborda ahí.

Mantente atento a los avisos en andén, ya que los ajustes de marcha pueden ser momentáneos.

Revisa reportes de otros usuarios para identificar líneas con mejor circulación.

