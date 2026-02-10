Caos en el Metro CDMX HOY: retrasos y marcha lenta colapsan varias líneas este martes
El Metro CDMX HOY martes 10 de febrero registra retrasos y marcha lenta en varias líneaS; consulta dónde y qué está pasando antes de salir a tus actividades.
Desde las primeras horas de HOY martes 10 de febrero, el Metro CDMX registra retrasos y marcha lenta en varias líneas, una situación que ya provoca alta afluencia en andenes y tiempos de espera más largos en estaciones de alta demanda.
Usuarios reportan que los trenes avanzan con detenciones prolongadas, salidas espaciadas y circulación irregular, especialmente durante la hora pico matutina. Esta dinámica ha generado aglomeraciones y transbordos más lentos, complicando los traslados habituales dentro del sistema.
Hasta el momento, el Sistema de Transporte Colectivo no ha informado sobre fallas graves; sin embargo, la marcha lenta suele estar relacionada con saturación de andenes, incremento de usuarios y ajustes operativos para regular la circulación de trenes en el Metro CDMX .
Líneas del Metro CDMX con mayor carga HOY
Durante la mañana, los reportes se concentran en líneas de alta demanda, donde la circulación es intermitente y los tiempos de espera aumentan conforme avanza la hora pico. La situación puede cambiar a lo largo del día, por lo que se recomienda monitorear el servicio de forma constante.
Recomendaciones si usas el Metro CDMX HOY
- Para reducir afectaciones por la marcha lenta, toma en cuenta estas medidas prácticas:
- Sal con más tiempo del habitual, sobre todo si necesitas hacer transbordos.
- Evita los primeros vagones, donde suele concentrarse mayor afluencia.
- Si una estación está saturada, avanza a la siguiente y aborda ahí.
- Mantente atento a los avisos en andén, ya que los ajustes de marcha pueden ser momentáneos.
- Revisa reportes de otros usuarios para identificar líneas con mejor circulación.
Metro CDMX HOY martes 10 de febrero: retrasos y marcha lenta en varias líneas
Reportan retrasos en Línea B
Usuarios del Metro reportan retrasos y avance irregular de los trenes en la Línea B, principalmente en dirección a Buenavista; de acuerdo con los comentarios, los convoyes tardan en pasar, realizan base en varias estaciones y, en algunos casos, se envían trenes vacíos pese a la alta afluencia en andenes como Ciudad Azteca.
Esta situación ha provocado acumulación de personas y mayores tiempos de espera, generando inconformidad entre los pasajeros.
La marcha lenta y las detenciones constantes afectan el traslado habitual, por lo que los usuarios solicitan información clara sobre las causas del servicio irregular y acciones para normalizar la circulación.
¿Por qué hay retrasos en Línea A?
Usuarios de la Línea A reportaron retrasos y avance irregular de los trenes durante la mañana de HOY martes 10 de febrero, lo que generó tiempos de espera mayores a lo habitual en varias estaciones del trayecto.
Ante los reportes, el Metro CDMX informó que la circulación comenzó a agilizarse tras el retiro de un tren para revisión, una maniobra operativa que permitió normalizar gradualmente el avance de las unidades en la Línea A.
Mantente informado mientras viajas en el Metro de la CDMX
¿Qué pasa en la L7? El Metro informa
La circulación de los trenes en la Línea 7 comienza a mejorar luego de que una unidad fuera retirada del servicio para una revisión; esta acción permitió liberar la vía y facilitar un avance más continuo de los convoyes, reduciendo las detenciones prolongadas que se habían registrado.
Aunque el servicio se normaliza de manera gradual, se espera que los tiempos de espera en estaciones disminuyan.
¿Usuarios reportan marcha lenta en la L7?
Usuarios del Metro reportan marcha lenta y detenciones prolongadas en la Línea 7, lo que ha generado retrasos importantes en los traslados. De acuerdo con los testimonios, los trenes permanecen detenidos más de 25 minutos en estaciones como Polanco, así como paradas prolongadas en Tacubaya y Tacuba.
Estas interrupciones han provocado saturación en andenes y vagones, incrementando la molestia entre los pasajeros.
La falta de avance constante ha generado dudas sobre el estado del servicio, por lo que los usuarios solicitan información clara y oportuna.
¿Estaciones cerradas en L2?
Ante la incertidumbre expresada por personas usuarias, el Metro de la Ciudad de México aclaró que la Línea 2 se encuentra operando con normalidad y ofrece servicio en la totalidad de sus estaciones. A través de su comunicación oficial, el Sistema indicó que, hasta el momento, no se registran cierres ni suspensiones en la línea.
Esta información busca brindar certeza a quienes utilizan este trayecto y permitirles planear su viaje con mayor tranquilidad, recomendando mantenerse atentos a los avisos oficiales en caso de cualquier cambio en la operación.
¡Buenos FIAS! En Fuerza Informativa Azteca te presentamos el avance y los retrasos en las Líneas del Metro de la CDMX HOY 10 de febrero del 2025.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. En la Ciudad de México esperamos una temperatura Máx. 27° C Mín. 9° C. pic.twitter.com/jJf5jJ5rU3— MetroCDMX (@MetroCDMX) February 10, 2026