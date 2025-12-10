¡Alerta en CDMX! Tres alcaldías tendrán cortes de agua en diciembre; conoce las colonias afectadas

¡Atención, capitalinos! La Ciudad de México cerrará el año con nuevos cortes de agua en tres de sus alcaldías, así lo confirmó la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua), quienes agregaron tendrán disminución o interrupción del suministro durante varios días.

Las autoridades atribuyen los cortes a fugas, trabajos de mantenimiento y fallas en infraestructura, pero advierten que la normalización del servicio dependerá del avance de las reparaciones.

¿Qué alcaldías de la CDMX tendrán cortes de agua en diciembre?

Las demarcaciones que tendrán cortes de agua en la Ciudad de México, son tres, se trata de:



Coyoacán

Cuajimalpa

Xochimilco

Coyoacán: cuatro colonias sin agua en diciembre por fuga en red principal

En Coyoacán, la Segiagua informó que cuatro colonias tendrán interrupción total del suministro debido a la reparación de una fuga localizada en calle Europa, entre Miguel Ángel de Quevedo y Real de Los Reyes, en la colonia El Rosedal.

Las zonas que permanecerán sin agua son:



Barrio del Niño Jesús

Barrio San Lucas

Parque San Andrés

El Rosedal

Los trabajos han obligado a cerrar el flujo de agua en la zona, por lo que la Secretaría prevé que el servicio se restablezca hasta el jueves 11 de diciembre alrededor de las 8:00 horas. Las autoridades recomiendan a las y los vecinos almacenar agua y hacer un uso racional mientras dura el corte.

Colonias de Xochimilco con cortes de agua en diciembre

En Xochimilco, el desabasto afectará principalmente a las colonias:



Cerrillos

Quirino Mendoza

Las Ánimas

San Isidro

El problema se origina en la suspensión temporal del pozo Cerrillos 2, ubicado en San Isidro Pueblo Santiago Tulyehualco, donde cuadrillas realizan la sustitución de una válvula. Debido a estos trabajos, la zona tendrá baja presión y suministro reducido.

Segiagua estima que el servicio volverá a la normalidad el miércoles 10 de diciembre alrededor de las 15:00 horas.

🚧La Secretaría de Gestión Integral del Agua informa a los vecinos de la alcaldía @cuajimalpa_gob:



👷‍♀️El equipo técnico de SEGIAGUA continúa con las obras de reparación a la fuga, pero reanudó la operación del rebombeo del Cartero al Yaqui. pic.twitter.com/TQYZeedvc0 — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) December 10, 2025

Tres colonias de Cuajimalpa tendrán cortes de agua

La alcaldía Cuajimalpa también reportará cortes temporales. Las colonias afectadas son:



Granjas Navidad

San José de los Cedros

Contadero

La interrupción se debió a la reparación de una fuga en la Carretera México-Toluca No. 5341, lo que obligó a detener el rebombeo del Cartero al Yaqui.

🚧 La Secretaría de Gestión Integral del Agua informa a los vecinos de la alcaldía @cuajimalpa_gob: pic.twitter.com/2Shqy5J1pt — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) December 9, 2025

Sin embargo, la Segiagua informó que el suministro ya fue restablecido, aunque podrían presentarse variaciones de presión mientras se normaliza el flujo en toda la zona.

