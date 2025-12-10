La Ciudad de México (CDMX) espera la llegada de cientos de fieles católicos a la Basílica de Guadalupe por el Día de la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre de 2025, pero el Metro de CDMX hizo un anuncio para aquellos peregrinos que deseen usar este medio de transporte.

La zona de la Basílica de Guadalupe , en la alcaldía Gustavo A. Madero, será el punto de llegada de personas de diversas partes del país y de la CDMX, pero para que el ingreso al Metro sea más seguro, este miércoles se hizo un llamado importante.

¿Qué anunció el Metro de CDMX para los peregrinos?

Adrián Rubalcava, director general del Metro de la CDMX, hizo un llamado a que los peregrinos que deseen usar este medio de transporte en cualquiera de sus estaciones y Líneas para llegar a la Basílica, eviten llevar estandartes grandes para evitar algún percance dentro de las instalaciones.

Y es que el funcionario mencionó que si bien, la entrada al Metro con objetos tan voluminosos ya está restringida, el acceso con grandes estandartes con alguna figura alusiva, por ejemplo, a la Virgen de Guadalupe, pero que sean de gran tamaño, no podrán entrar.

"Lo único que se le tendría que pedir al usuario es que no puede pasar con objetos voluminosos, lo vamos a comunicar previamente con el ánimo de que no haya ningún sorprendido, se les va a estar diciendo, el operativo va a ser lo suficientemente grande para que a la hora de ingresar se le diga 'oye, no puedes pasar con eso' y se les esté manifestando a través de los megáfonos que ya tenemos implementados en el Metro", expresó.

El Metro reitera que #CuidarteEsParteDelViaje, y refrenda su compromiso de ofrecer un servicio seguro, ordenado y acompañado para todas y todos los guadalupanos y peregrinos que se trasladen hacia el Cerro del Tepeyac durante estos días de celebración. pic.twitter.com/Gwhb0aa9WM — MetroCDMX (@MetroCDMX) December 10, 2025

¿Cuál será el horario del Metro de CDMX el 11 y 12 de diciembre 2025?

El Metro de CDMX implementará un operativo de seguridad y asistencia al usuario del 11 al 12 de diciembre por las festividades en la Basílica de Guadalupe.

Equipos de Seguridad, Protección Civil y Seguridad Industrial brindarán información, dosificación, orientación y auxilio a personas usuarias y peregrinas.

Además, brigadas con chalecos color menta apoyarán con orientación en trayectos y transbordos. El operativo se realizará en:



Deportivo 18 de Marzo (Líneas 3 y L6)

La Villa-Basílica (Línea 6)

Martín Carrera (Líneas 4 y L6)

La estación La Villa-Basílica, de la Línea 6, operará en el horario habitual de 05:00 a 24:00 horas, y se ofrece como opción de movilidad para los feligreses que asisten al recinto guadalupano, mientras que en el resto de todas las estaciones y Líneas el horario será el habitual, es decir, de las 05:00 a las 24:00 horas.

El Metro de la Ciudad de México ya tiene establecidos días y horarios de operación en las estaciones de toda la red de este medio de transporte.

Días laborales da servicio de 05:00 a 00:00 horas

Sábados de 06:00 a 00:00 horas

Domingos y días festivos de 07:00 a 00:00 horas

El precio por viaje para cada persona es de $5 pesos, cuyo acceso a las estaciones es mediante la Tarjeta de Movilidad Integrada , o bien, a través de alguna tarjeta bancaria de crédito o débito , la cual puedes colocar en los lectores de los torniquetes y se te cobrará lo mimo sin cargos ni comisiones.

Reforzarán seguridad en el Metro de CDMX por Día de la Virgen de Guadalupe

En La Villa-Basílica, así como en estaciones de correspondencia de la Línea 6 con las Líneas 3, 4, 5 y 7, y en las terminales El Rosario y Martín Carrera, el Metro reforzará la presencia de policías adscritos a la red, a partir de mañana jueves 11 de diciembre y hasta el término de la jornada del 12 de diciembre.

Además, brigadas de atención y asistencia al usuario, identificadas con chalecos color menta, realizarán labores de proximidad con las y los usuarios, para atender dudas acerca de la adquisición de tarjetas Movilidad Integrada o recargas de las mismas; orientación para desplazarse en la red, transbordos con otras líneas u otro tipo de apoyos informativos.