Metro de CDMX anuncia ampliación de horario en algunas líneas; conoce las fechas

¡Atención, capitalinos! Si viajas en el Metro CDMX tenemos buenas noticias para ti, recientemente anunciaron que para el fin de semana habrá una ampliación de horario por un evento musical.

Aunque el horario tendrá una ampliación, es importante conocer que únicamente funcionará en determinadas estaciones, ¿cuáles son?

Metro CDMX amplia horario de servicio

De acuerdo con la información del Metro CDMX, las líneas que van a extender su horario son las 1, 2, 3 6, 7, 9 y A, esto con la finalidad de que las personas puedan trasladarse sin contratiempos a sus hogares, o a cualquier otra sitio.

Para que quede más claro, estas son las líneas y sus terminales:



Línea 1 : Pantitlán-Balderas

: Pantitlán-Balderas Línea 2 : Tasqueña-Cuatro Caminos

: Tasqueña-Cuatro Caminos Línea 3 : Indios Verdes-Universidad

: Indios Verdes-Universidad Línea 6 : El Rosario-Martín Carrera

: El Rosario-Martín Carrera Línea 7 : El Rosario-Barranca del Muerto

: El Rosario-Barranca del Muerto Línea 9 : Pantitlán-Tacubaya

: Pantitlán-Tacubaya Línea A: Pantitlán- La Paz

La razón por la que habrá ampliación es por la realización de un festival de música en Parque Bicentenario, así que, en caso de asistir te recomendamos tomar precauciones para que no te quedes sin transporte en caso de no tener vehículo privado.

Es importante destacar que cada los últimos trenes saldrán a las 00:30 horas de cada terminal; para las líneas que no aparecen en el listado cerrarán en su horario habitual de 00:00 horas.

¿Cuándo será la ampliación del horario del Metro CDMX?

No te equivoques de fecha, el horario extendido será durante este fin de semana, sábado y domingo 6 de abril el servicio de trenes no cerrará a las 00:00 horas, como es costumbre, sino que lo hará a las 01:00 horas... para que tomes precauciones y no te quedes fuera.

