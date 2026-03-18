¿Metro CDMX a prueba de lluvias? Revelan los avances rumbo al mundial 2026

El director del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, Adrián Ruvalcaba, aseguró que los trabajos de mantenimiento en la red estarán concluidos a tiempo para el Mundial 2026 que se celebrará en México. Según dijo, el sistema podrá ofrecer “buenos resultados” ante el incremento de usuarios previsto durante el evento internacional.

El director del Metro, Adrián Ruvalcaba, aseguró que los trabajos de mantenimiento en la red estarán concluidos a tiempo para el Mundial, y garantizó que el sistema dará “buenos resultados” ante el incremento de usuarios previsto. Además descartó riesgos en Línea 12. pic.twitter.com/2HRnE1I3zB — Angel Gallegos (@gallegoso) March 18, 2026

¿Metro CDMX sobrevive a las lluvias? Esto dijo Adrián Ruvalcaba

No obstante, el funcionario reconoció que uno de los principales retos sigue siendo la temporada de lluvias, particularmente en la Línea A, donde se registran afectaciones recurrentes por acumulación de agua.

Explicó que en la zona de La Paz persiste un problema estructural: la falta de un sistema de drenaje suficiente. Esta situación provoca que el agua pluvial se concentre en el cajón del Metro, lo que impacta directamente en la circulación de los trenes.

“Es un tema de gravedad (…) tenemos afectaciones importantes, sobre todo en la Línea A (…) el Metro requiere mantenimiento de manera permanente”, admitió.

A pesar de ello, descartó que las lluvias comprometan el funcionamiento general del sistema y afirmó que actualmente se destinan recursos para mejorar estaciones e infraestructura.

Mantenimiento: clave rumbo al Mundial 2026

Ruvalcaba subrayó que el mantenimiento continuo es fundamental para garantizar tanto la seguridad estructural como la operación eficiente del Metro, un sistema que diariamente transporta a millones de personas en la Ciudad de México.

En ese contexto, señaló que la preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 implica reforzar no solo la infraestructura, sino también los protocolos de operación ante la alta demanda que se espera.

Línea 12: descartan riesgos actuales tras colapso en 2021

Respecto a la Línea 12, escenario del colapso ocurrido en mayo de 2021 que dejó 26 personas fallecidas y más de 100 heridas, el director rechazó que existan riesgos actuales derivados de fisuras detectadas en algunos tramos elevados.

Aclaró que estas no representan un peligro estructural y que, de acuerdo con los dictámenes técnicos disponibles, la línea es “completamente segura”.

Detalló que dichas fisuras están relacionadas con el movimiento de los trenes, debido a sus dimensiones y a las condiciones de la vía férrea, fenómeno conocido como “bamboleo”. Añadió que se analiza la posible reubicación de algunos convoyes a otras líneas, con el objetivo de mejorar la experiencia de los usuarios.