Tarjeta del Metro de CDMX ahora será virtual: cómo descargarla ¿Tendrá costo?

Ahora, para viajar en el Metro de la Ciudad de México (CDMX) habrá una nueva alternativa para los usuarios, quienes tendrán la opción de usar la Tarjeta de Movilidad Integrada virtual.

Con la desaparición del boleto, ese que acompañó a tantas generaciones, llegó la Tarjeta de Movilidad Integrada, una forma de acceder a los viajes.

¿Cómo funcionará la nueva tarjeta del Metro en la CDMX digital?

El Metro de la CDMX habilitó la Tarjeta Virtual de Movilidad Integrada como una nueva opción para los 4.5 millones de viajes diarios que se realizan en la red.

Para obtener la tarjeta virtual es necesario descargar la App CDMX, en la cual se explica el paso a paso para la descarga. Las recargas se pueden hacer desde esa misma app, con CoDi o a través de tarjetas de crédito o débito.

Al igual que la tarjeta física de Movilidad Integrada, la versión virtual también permitirá el pago de los viajes en todos los medios de transporte de la red de Movilidad Integrada.

Los usuarios podrán descargar en su celular la tarjeta digital como nueva opción.|Metro de CDMX

¿Cuánto cuesta la Tarjeta Virtual del Metro de CDMX?

El director general del Metro, Adrián Rubalcava Suárez, informó que los usuarios podrán tener una nueva opción para pagar los viajes desde sus celulares, así como realizar actualizaciones de saldo de manera digital.

El funcionario indicó que actualmente hay mil 800 validadores en los torniquetes disponibles en las 12 Líneas de la red, en la que se realizan 4.5 millones de viajes diarios.

La nueva tarjeta del Metro de CDMX es gratuita, pero para obtenerla es necesario descargar la App CDMX, en la cual se explica el paso a paso para la descarga.

Las recargas se pueden hacer desde esa misma app, con CoDi o a través de tarjetas de crédito o débito. Para utilizarla por primera vez es necesario realizar una recarga de $15 pesos.

Tarjeta virtual del Metro de CDMX aún no está disponible para iOS

La opción de la tarjeta virtual para pagar el viaje en Metro de CDMX está disponible para dispositivos Android y Huawei, y próximamente para iOS.

Mientras tanto, otra opción para pagar es usando alguna tarjeta del banco, ya sea de crédito o débito, que podrá colocarse en los lectores en los torniquetes.

Las personas podrán pagar con tarjetas bancarias Master Card, Visa y American Express sus viajes, pero solo aquellas que sean contactless, es decir, tarjetas bancarias sin contacto las cuales se distinguen por contar con un icono o rayas similares a las del Wifi en la parte frontal.

#TikTokInforma #LoDescubríEnTikTok #TikTokMeHizoVer ♬ sonido original - Azteca Noticias @aztecanoticias Una nueva forma de entrar al Metro CDMX... ¿Más fácil? Los usuarios de este sistema de transporte tendrán otra alternativa para pagar los viajes en caso de no contar con saldo en la Tarjeta de Movilidad Integrada. Ahora las personas podrán pagar su acceso con su tarjeta de crédito y débito en los torniquetes. #AztecaNoticias

¿Cuánto cuesta el viaje del Metro de la CDMX?

El precio del viaje por persona en el Metro de la Ciudad de México es de 5 pesos. El servicio se ofrece de lunes a domingo, en diferentes horarios.

Horario de servicio del Metro de CDMX

Días Laborales de 5:00 a 24:00 horas

Sábados de 6:00 a 24:00 horas

Domingos y días festivos de 7:00 a 24:00 horas

El acceso será gratuito para adultos mayores, Personas con discapacidad, niños menores de 5 años, jóvenes del INJUVE y policías uniformados.

