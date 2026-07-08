¿Terminan las transmisiones de partidos? Fecha de reapertura del Fan Fest del Zócalo CDMX; todo lo que debes saber

¿Se terminó la fiesta mundialista en la capital del país? La suspensión temporal del Fan Fest del Zócalo CDMX hizo que miles de fanáticos se preguntaran sobre el destino de este evento, así como de las transmisiones de los partidos del Mundial 2026; esto sabemos de la fecha de apertura.

El cierre del evento se debe a que este miércoles 8 de julio 2026 no se tiene programado ningún partido, por lo que las actividades fueron suspendidas.

¿Cuándo reabre el Fan Fest en el Zócalo CDMX?

¡Atención, capitalinos! El Fan Fest del Zócalo CDMX reabrirá sus puertas este jueves 9 de julio 2026 a partir de las 12:30 horas , para disfrutar el encuentro entre Francia y Marruecos.

Se espera que al igual que otras transmisiones, el evento cierre alrededor de las 20:00 horas.

Calendario y horarios de las próximas transmisiones de partidos del Mundial 2026

El Mundial 2026 entra en su fase definitiva. Tras concluir los octavos de final, las ocho mejores selecciones del planeta se preparan para disputar los cuartos de final a partir de este jueves.



Francia vs. Marruecos: Jueves 9 de julio, 14:00 horas.

España vs. Bélgica: Viernes 10 de julio, 13:0'0 horas.

Noruega vs. Inglaterra: Sábado 11 de julio, 15:00 horas.

Argentina vs. Suiza: Sábado 11 de julio, 19:00 horas.

Accesos para ingresar al Fan Fest del Zócalo CDMX

¡No te pierdas! Para ingresar al Fan Fest del Zócalo CDMX y poder disfrutar de todos los partidos del Mundial 2026, se han implementado un operativo de seguridad y control de accesos, pero ¿por dónde entro al evento mundialista?

Accesos peatonales al Fan Fest del Zócalo CDMX:

Avenida 20 de Noviembre: El acceso principal más amplio, ideal si vienes desde las inmediaciones de Izazaga.

El acceso principal más amplio, ideal si vienes desde las inmediaciones de Izazaga. Avenida Pino Suárez: Habilitado para quienes se aproximen por la zona sur-oriente del Centro Histórico.

Recordemos que el acceso a la plancha es completamente gratuito; sin embargo, la entrada es controlada por algunos filtros de seguridad.

¿Qué se puede ingresar al Fan Fest del Zócalo CDMX?

Antes de entrar al Fan Fest del Zócalo CDMX las y los aficionados deben pasar por una revisión civil, por ello, para evitar contratiempos, te compartimos la lista de objetos que SÍ y NO pueden ingresar a la explanada.

