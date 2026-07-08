Confirmado: Medio Maratón CDMX 2026 provocará cierres de calles y cambio de horario en el transporte este domingo

¡Corredores! El Medio Maratón CDMX 2026 ya está muy cerca, y en caso de correrlo o bien, de ir como porra, te decimos las calles que estarán cerradas para evitar cualquier imprevisto y poderlo disfrutar al máximo.

A raíz del cambio de ruta del Medio Maratón CDMX también llegó la pregunta sobre qué permanecerá cerrado y qué no, así que aquí te damos todos los detalles que hasta el momento se saben.

¿Cuándo es el Medio Maratón CDMX 2026?

Una fecha que tienes marcada en el calendario si eres runner, y más si eres capitalino es el 12 de julio de 2026, la razón es fácil, ese día se celebrará una de las competencias más importantes para los amantes del atletismo, el 21K CDMX.

De acuerdo con los informes, este evento comenzará desde las 6:00 am y se contempla la presencia de 30 mil corredores, recordemos que el dia que salieron a la venta los folios se acabaron en cuestión de horas y en los últimos años la demanda aumentó considerablemente.

Cierres viales por el Medio Maratón CDMX 2026: Calles cerradas y alternativas

Aunque las autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y el Centro de Orientación Vial (OVIAL) todavía no publican el operativo definitivo ni las alternativas viales para el Medio Maratón de la Ciudad de México, la experiencia de ediciones anteriores permite anticipar cuáles serán las zonas con mayores afectaciones.

Si el recorrido mantiene la mayor parte del trazado utilizado recientemente, cerca del 80% de la ruta volvería a implicar cierres parciales o totales desde las primeras horas del día.

Uno de los puntos con mayor impacto sería nuevamente Paseo de la Reforma, una de las avenidas más importantes de la capital. En la edición pasada, el cierre comenzó desde muy temprano en las inmediaciones de El Caballito, debido a que ahí se ubicaba la salida de los corredores. También hubo restricciones a la circulación en Bosques de las Lomas y sobre algunos tramos de la Calzada Chivatito, por donde pasaron más de 30 mil participantes.

A diferencia de otras ediciones, el disparo de salida ya no será frente a la Lotería Nacional. En esta ocasión, los corredores arrancarán sobre Avenida Juárez, a la altura del Hemiciclo a Juárez y la Alameda Central.

Desde ese punto, el contingente avanzará hacia el Monumento a la Revolución y posteriormente se incorporará a Paseo de la Reforma a través de la calle Ignacio Ramírez, por lo que esa zona del Centro Histórico también podría registrar cierres y restricciones conforme avance la competencia.

¿Cómo llegar al 21K CDMX si vas como corredor o espectador?

Quienes tengan que desplazarse hacia la salida del Medio Maratón pueden considerar algunas rutas alternas para evitar contratiempos.

Una opción es utilizar Eje Central, aunque es importante tomar en cuenta que podrían presentarse restricciones en los cruces cercanos a la Torre Latinoamericana conforme avance el operativo vial.

Para quienes llegan desde la zona oriente de la ciudad, otra alternativa es ingresar por la avenida Veinte de Noviembre y continuar a pie por las calles del Centro Histórico hasta llegar al área de salida, ya que el acceso vehicular en los alrededores podría ser limitado durante las primeras horas de la mañana.

Se recomienda salir con anticipación y mantenerse atento a los avisos oficiales que emitan las autoridades capitalinas una vez que se dé a conocer el operativo vial definitivo, aunado a que aún no dan informes sobre si el Metro CDMX ofrecerá servicio especial.