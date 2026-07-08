Macabro hallazgo: Encuentran a un hombre sin vida al interior de una bodega en Centro Histórico, CDMX; investigan posible intoxicación

Tragedia en la capital del país. En las primeras horas de este 8 de julio 2026, una persona fue encontrada sin vida al interior de una bodega de refrescos, ubicada en calles de la colonia Centro Histórico; autoridades investigan los hechos.

Los hechos ocurrieron en el cruce de la República de Perú y Eje Central Lázaro Cárdenas.

Fiscalía de la CDMX investiga presunta intoxicación como causa de muerte en bodega del Centro

Los primero informes indican que el sujeto habría muerto por una posible intoxicación; sin embargos, serán los peritajes y la investigación del Ministerio Público, los que determinen las causas reales del fallecimiento.

El lugar en el que fue encontrado el cuerpo del hombre se encuentra acordonado por oficiales de la policía capitalina, mientras el personal de la Fiscalía capitalina realiza las diligencias correspondientes.

Hasta el momento no se ha revelado la identidad del hombre fallecido, tampoco se sabe si los familiares de la víctima ya fueron notificados sobre este lamentable hecho.

Una persona fue hallada sin vida dentro de una bodega de refrescos, en República de Perú y Eje Central, colonia Centro.



De forma preliminar se presume una posible intoxicación, pero la Fiscalía ya investiga para determinar la causa del fallecimiento.



El reporte de @isidrocorro… pic.twitter.com/kplyXCcczL — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 8, 2026

Hallan sin vida a adulto mayor en departamento de la colonia Guerrero

El pasado 7 de julio, se reportó el hallazgo de un hombre de la tercera edad sin vida al interior de una vivienda, situada en el cruce de las calles Ogazón y Camelia, en la colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc.

Servicios periciales acudieron al lugar, donde previamente hubo alejamientos sobre olores fétidos, para realizar las labores pertinentes para el levantamiento del cuerpo.

El hallazgo del cuerpo se produjo luego de que los residentes del edificio reportaran la presencia de un olor intenso y desagradable que emanaba de uno de los departamentos.

Ante el aviso de los vecinos, los servicios de emergencia se trasladaron al lugar para verificar la situación.

¿Qué pasa cuando hallan un cadáver dentro de un domicilio en CDMX?

Tras el hallazgo de un cadáver dentro de un domicilio, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México activa el protocolo de primer respondiente.

La escena del lugar es asegurada y acordonada para no alterar los indicios, posteriormente, el personal de Servicios Periciales realiza el levantamiento y traslado al anfiteatro para determinar la causa de muerte.