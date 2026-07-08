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¿Quién es “El 03"? EU identifica a Juan Carlos Valencia González como el nuevo líder del CJNG tras la muerte de “El Mencho”

El Centro Nacional Antiterrorismo de los Estados Unidos identificó a Juan Carlos Valencia González, “El 03", como nuevo líder del CJNG luego de la muerte de “El Mencho” en febrero de este año.

¿Quién es “El 03"? EU identifica a Juan Carlos Valencia González como el nuevo líder del CJNG tras la muerte de “El Mencho”
¿Quién es Juan Carlos Valencia González, “El 03"? |Especial

Escrito por: Jimena Romero

El Centro Nacional Antiterrorismo de los Estados Unidos ya identificó oficialmente a Juan Carlos Valencia González, "El 03", como el nuevo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, esto después de la muerte de Nemesio Oseguera, "El Mencho" y la captura de Audias Flores Silva, "El Jardinero".

Valencia González sería cabeza de alrededor de 20 mil miembros con los que cuenta el cártel y tiene una ficha de captura por parte del Departamento de Estado de EU con una recompensa de 5 millones de dólares.

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