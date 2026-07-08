¿Quién es “El 03"? EU identifica a Juan Carlos Valencia González como el nuevo líder del CJNG tras la muerte de “El Mencho”
El Centro Nacional Antiterrorismo de los Estados Unidos identificó a Juan Carlos Valencia González, “El 03", como nuevo líder del CJNG luego de la muerte de “El Mencho” en febrero de este año.
El Centro Nacional Antiterrorismo de los Estados Unidos ya identificó oficialmente a Juan Carlos Valencia González, "El 03", como el nuevo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, esto después de la muerte de Nemesio Oseguera, "El Mencho" y la captura de Audias Flores Silva, "El Jardinero".
Valencia González sería cabeza de alrededor de 20 mil miembros con los que cuenta el cártel y tiene una ficha de captura por parte del Departamento de Estado de EU con una recompensa de 5 millones de dólares.