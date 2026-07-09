Tragedia entre compañeros: policía de la SSC muere tras un disparo accidental antes de iniciar su jornada

Un traslado que parecía formar parte de la rutina diaria de un grupo de policías de la Ciudad de México terminó en una terrible tragedia. Un policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) perdió la vida tras recibir un disparo presuntamente accidental por uno de sus compañeros mientras los oficiales se dirigían a la alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México (CDMX) para iniciar su jornada laboral.

Policía le dispara a su compañero cuando se quitaba la chamarra

Lo que comenzó como un traslado habitual hacia la zona de servicio terminó con la muerte de un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, luego de que recibiera un disparo al interior de la unidad en la que viajaba junto con sus compañeros.

De acuerdo con la información preliminar, los policías se dirigían a la alcaldía Venustiano Carranza para iniciar sus labores cuando ocurrió el incidente.

Muere policía de la SSC tras disparo accidental|Captura de pantlla

Las primeras versiones indican que el arma de uno de los oficiales se habría accionado de manera accidental en el momento en que intentaba quitarse la chamarra.

Tras la detonación, los propios compañeros del elemento lesionado lo trasladaron de inmediato en la misma unidad a un hospital cercano para que recibiera atención médica.

Policía muere después de haber sido ingresado al hospital tras disparo accidental

“De inmediato, en la misma unidad policial lo trasladaron a un hospital donde el personal médico lo atendió y luego de unos minutos, lo diagnosticó sin signos vitales”, mencionaron por medio de una publicación en redes sociales.

Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal de salud, el policía murió poco después de haber ingresado al centro hospitalario.

Luego de los hechos, el oficial involucrado fue presentado ante el Ministerio Público, autoridad que llevará a cabo las investigaciones correspondientes y determinará su situación jurídica conforme avancen las diligencias.

"Se informó de lo ocurrido a los familiares del oficial, a quienes se brindará todo el apoyo y acompañamiento legal y psicológico", mencionaron las autoriades.