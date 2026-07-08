Vecina descubre a hombre presuntamente intentando ocultar los restos de su pareja en una hielera en Álvaro Obregón

Un hombre fue detenido por el presunto feminicidio de su pareja sentimental. En algo que supera a cualquier película de horror, se dio a conocer que el presunto feminicida fue capturado mientras intentaba meter una bolsa negra con los restos de la víctima dentro de una hielera.

Los hechos ocurrieron en la colonia Mártires de Tacubaya, alcaldía Álvaro Obregón.

Detuvieron a un hombre por el presunto feminicidio de su pareja sentimental en la colonia Mártires de Tacubaya, alcaldía Álvaro Obregón.



Fue capturado mientras intentaba meter una bolsa negra con los restos de la víctima dentro de una hielerahttps://t.co/dV8hDsBlL4 pic.twitter.com/hbcaD2mliU — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 8, 2026

Una mujer alertó que escuchó gritos y golpes

Según los reportes, una mujer denunció que en un domicilio de la colonia Mártires de Tacubaya, escuchó gritos y golpes; posteriormente en el patio trasero, observó a uno de los inquilinos que cargaba una bolsa color negro y trataba de meterla a una hielera.

En el lugar encontraron un machete y los restos de una mujer de 19 años. Actualmente, las autoridades realizan los peritajes correspondientes para definir la situación jurídica del sujeto y esclarecer las circunstancias exactas de este feminicidio en CDMX. Quedó en video el momento de la detención del hombre tras la movilización de las autoridades que acudieron al lugar de los hechos.

Ernesto era mucho mayor que su pareja sentimental

Esta tarde, un llamado por parte de un vecino alertó a las autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ya que Ernesto, de 28 años, quien vivía en este domicilio marcado con el 513, había salido de domicilio con una actitud sospechosa.

Al atender el llamado de emergencia, los elementos ingresaron al domicilio y se percataron de una persona que se encontraba ya sin vida dentro de este domicilio. Se trata de Gaeli, de 19 años.

Elementos de investigación forense y servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia ya se encuentran en ese sitio haciendo las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo para así trasladarlo al al anfiteatro correspondiente y poder determinar qué fue lo que sucedió.