Las mujeres ya non están seguras en su hogar: Mayor cantidad de Feminicidios en CDMX ocurren en espacios domésticos

La violencia feminicida no distingue edades ni espacios, aunque el registro oficial del Atlas de Feminicidios de la Fiscalía General de Justicia (FGJCDMX), permite identificar patrones en cuanto a dónde han ocurrido más feminicidios en la CDMX.

El hogar: El espacio de mayor riesgo para las mujeres en CDMX

La idea del hogar como un "espacio de protección" se ha visto rebasada ante la situación en la actualidad por la realidad que enfrentan miles de mujeres. Pues, en algunos casos, lejos de ser un refugio, el domicilio particular es el escenario donde se gesta la mayor parte de la violencia de género, al ser un entorno donde el agresor tiene el control, la intimidad y, frecuentemente, la impunidad garantizada.

La vulnerabilidad generacional: Un análisis por grupos de edad

Las mujeres adultas de entre 30 y 59 años representan el grupo más afectado por el Feminicidio en CDMX, con un total de 243 víctimas. Les siguen las mujeres jóvenes de 18 a 29 años, con 149 registros. En el extremo más sensible, la tragedia también ha alcanzado a 20 niñas de 0 a 11 años y a 22 adolescentes de 12 a 17 años, cifras que representan vidas truncadas y familias rotas que esperan justicia.

De acuerdo con el Atlas de Feminicidios de la Fiscalía General de Justicia (FGJCDMX), entre enero de 2019 y mayo de 2026, los espacios cerrados domésticos han sido el escenario donde más vidas de mujeres se han arrebatado, contabilizando 238 hallazgos. Esta cifra supera drásticamente los 182 casos registrados en espacios públicos, dejando claro que, para muchas mujeres, el lugar que debería ser su refugio se ha convertido en su mayor amenaza.

El aislamiento doméstico y el silenciamiento de la violencia

Al observar la evolución temporal del Feminicidio en CDMX, los datos muestran un panorama complejo y doloroso. Tras alcanzar un punto crítico en 2020 con 82 víctimas, el registro anual ha presentado variaciones —72 casos en 2021, 76 en 2022, 61 en 2023, 71 en 2024 y 46 en 2025—, sumando hasta mayo de 2026 un total de 20 vidas perdidas.

El aislamiento forzado o voluntario en el que se desarrolla la vida privada facilita que las dinámicas de dominación y maltrato escalen sin testigos, convirtiendo las paredes domésticas en un cerco que dificulta la búsqueda de auxilio.