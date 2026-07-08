Retiran bloqueo en la autopista México-Puebla tras más de 10 horas, mientras dormía

Mientras dormía la población de la CDMX, un ataque directo con armas de fuego dentro de un comercio en el barrio bravo de Tepito cobró la vida de dos personas y dejó una más lesionada. Paralelamente, en los límites de la zona metropolitana, concluyó un tenso conflicto vial tras el retiro de un bloqueo masivo que colapsó una de las principales autopistas que conectan a la ciudad.

Balacera en barbería de Tepito deja dos muertos y un lesionado

Durante la noche, el pánico se apoderó de las calles del barrio de Tepito tras registrarse una balacera que cobró la vida de dos personas y dejó a una tercera con heridas de gravedad. Las detonaciones de arma de fuego ocurrieron de forma directa en el interior de un local habilitado como barbería, ubicado sobre la calle de Tenochtitlán, casi en su esquina con la calle Peñón, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Al escucharse las ráfagas de las detonaciones, la dinámica habitual de la zona se interrumpió de inmediato: decenas de transeúntes corrieron para refugiarse en sus domicilios, mientras que otros se tiraron al suelo para evitar ser alcanzados por las balas. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) arribaron de inmediato como primeros respondientes y, al verificar la gravedad de la situación, solicitaron el apoyo urgente de unidades médicas.

Paramédicos que atendieron la emergencia determinaron que dos de las víctimas, cuyas edades oscilaban entre los 25 y 30 años de edad, ya no contaban con signos vitales debido a los múltiples impactos recibidos. El tercer afectado fue estabilizado y trasladado de urgencia a un hospital cercano. Los uniformados acordonaron la zona de esquina a esquina para resguardar la escena del crimen, permitiendo el ingreso de los peritos de la Fiscalía General de Justicia, quienes iniciaron con la recolección de indicios y procedieron al levantamiento de los cuerpos.

#MientrasDormía | Noche de violencia y caos



Dos jóvenes fueron asesinados a balazos dentro de una barbería en la colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc, sin que se reporten detenidos.



En paralelo, un grupo de manifestantes colapsó por más de 10 horas la autopista México-Puebla en… pic.twitter.com/QUEtKGCWvd — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 8, 2026

Retiran bloqueo en la autopista México-Puebla tras más de 10 horas de colapso vial

Minutos después de la 1:00 de la madrugada de este miércoles, fue liberada por completo la circulación en ambos sentidos de la autopista México-Puebla, luego de que un grupo de manifestantes mantuviera bloqueados los carriles centrales y laterales a la altura del kilómetro 29 durante más de 10 horas consecutivas.

El cierre prolongado generó un severo caos vehicular que se extendió por varios kilómetros de fila, afectando de manera directa a miles de automovilistas, pasajeros del transporte público y transportistas de carga pesada que quedaron varados desde la tarde del martes. Tras entablarse las mesas de diálogo con las autoridades correspondientes, los inconformes retiraron la protesta de manera pacífica. Elementos de la Guardia Nacional División Carreteras y personal de CAPUFE coordinaron el flujo vehicular para permitir que el tránsito rezagado comenzara a restablecerse de manera gradual, un proceso que tardó varias horas de la madrugada en disiparse debido a la longitud de la fila de automóviles asentados.