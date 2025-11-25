Reportes EN VIVO del Metro CDMX hoy 25 de noviembre | Caos en Línea 3
Sigue el minuto a minuto del servicio del Metro CDMX correspondiente al martes 25 de noviembre de 2025. Retrasos, cierres y tiempos de avance.
Bienvenido a la cobertura EN VIVO del estado del Metro CDMX este martes 25 de noviembre de 2025. Aquí encontrarás minuto a minuto de Fuerza Informativa Azteca, todo lo que ocurre en las 12 líneas del Sistema de Transporte Colectivo: retrasos, fallas, cierres de estaciones, alta afluencia, tiempos de espera y avisos oficiales del STC.
Largas esperas en estaciones del Metro CDMX
¿Qué pasa en el Metro HOY? Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo señalan que: "El usuario de Metro CDMX se acostumbro a que 6 minutos entre cada tren es normal. 😳 No me cansaré de insistir que antes con el PRI, pasaban cada 30 segs., hasta que el infame de Lópz destruyó el Metro cuando fue jefe de Gob., del entonces DF".
El usuario de Metro CDMX se acostumbro a que 6 minutos entre cada tren es normal. 😳 No me cansaré de insistir que antes con el PRI, pasaban cada 30 segs., hasta que el infame de Lópz destruyó el Metro cuando fue jefe de Gob., del entonces DF.— MaestroC (@MaestroC4) November 25, 2025
Elevada afluencia en Línea 3
¿Qué pasa en Línea 3? El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informa acerca de una afluencia elevada en estaciones de la Línea 3, que va de metro Indios Verdes a metro Universidad.
Buen día. Se presenta alta afluencia en la Línea 3, se agiliza el avance de los trenes desde las terminales. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar.— MetroCDMX (@MetroCDMX) November 25, 2025
🕕 Retrasos en Línea 9
Hasta 8 minutos de espera en estaciones como Ciudad Deportiva y Velódromo, pertenecientes a la Línea 9 del Metro CDMX. El Metro informa “ajuste en maniobras de control de trenes”.
🕕Alta afluencia en Línea 3
¿Qué pasa en Línea 3? Usuarios del Metro de la Ciudad de México reportan trenes llenos entre Indios Verdes y Deportivo 18 de Marzo. El STC confirma que se envían unidades vacías desde La Raza para regular el servicio.
La queja de todos los días en la mañana tren detenido sin motivo en la estación Coyoacán línea 3 con dirección universidad más de 10 min detenido pic.twitter.com/y5BdpYdaYz— Miguel Cortes (@MiguelC88290043) November 25, 2025
🟢 Inicio de operaciones HOY martes 25 de noviembre de 2025
El Metro CDMX inició operaciones con normalidad en sus 12 líneas. El STC recuerda que la Línea 1 ya opera de manera regular en el tramo Pantitlán – Pino Suárez, luego del cierre parcial por modernización entre Observatorio y Salto del Agua.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. En la Ciudad de México esperamos una temperatura Máx. 24° C Mín. 10° C. pic.twitter.com/b7c5g1bKWK— MetroCDMX (@MetroCDMX) November 25, 2025