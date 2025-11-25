Reportes EN VIVO del Metro CDMX hoy 25 de noviembre | Caos en Línea 3

¿Qué pasa en el Metro HOY? Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo señalan que: "El usuario de Metro CDMX se acostumbro a que 6 minutos entre cada tren es normal. 😳 No me cansaré de insistir que antes con el PRI, pasaban cada 30 segs., hasta que el infame de Lópz destruyó el Metro cuando fue jefe de Gob., del entonces DF".

El usuario de Metro CDMX se acostumbro a que 6 minutos entre cada tren es normal. 😳 No me cansaré de insistir que antes con el PRI, pasaban cada 30 segs., hasta que el infame de Lópz destruyó el Metro cuando fue jefe de Gob., del entonces DF. — MaestroC (@MaestroC4) November 25, 2025