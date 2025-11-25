Precio del dólar sorprende HOY: ¿Por qué cayó y qué significa para tu cambio de divisas?

Si hoy necesitas cambiar divisas o realizar un pago en dólares, revisa primero el precio del dólar, porque la moneda estadounidense inició la jornada con una ligera caída que podría ayudarte a conseguir un mejor tipo de cambio.

Tener claro el precio del dólar actualizado permite tomar mejores decisiones, sobre todo si haces compras en línea, envías remesas o necesitas cubrir algún gasto internacional.

Precio del dólar a la baja HOY 25 de noviembre

El precio del dólar bajó porque en Estados Unidos creció la expectativa de que la Reserva Federal podría bajar nuevamente sus tasas de interés el próximo mes. ¿Por qué importa esto?

Cuando las tasas bajan, invertir en dólares deja de ser tan atractivo, así que muchos inversionistas retiran capital o prueban otras opciones. Eso provoca que el valor del dólar se debilite frente a otras monedas como el euro o la libra.

Las señales que dieron algunos funcionarios de la Fed apuntan a que la economía estadounidense está mostrando menos fuerza en el empleo, y eso abre la puerta a un recorte. Aunque la decisión final depende de más datos, tan solo la posibilidad movió los mercados.

Precio del dólar en Banco Azteca

Si es de tu interés realizar una o varias operaciones con la divisa estadounidense en México, Banco Azteca siempre es tu mejor opción, el precio del dólar actualmente se ubica en $17.00 pesos a la compra y se vende en $18.95 pesos mexicanos en ventanilla bancaria durante la apertura de este martes 25 de noviembre del 2025.

Intercambia divisas con confianza. Si quieres cambiar dinero en México, recuerda que entre todos los bancos, puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca, pues está abierto de 09:00 de la mañana hasta las 09:00 de la noche los 365 días del año.

Precio Dólar hoy 25 de noviembre|Banco Azteca

Costo del dólar en Tijuana hoy 25 de noviembre del 2025

Si actualmente te encuentras en la frontera y necesitas realizar una o más operaciones para cruzar a Estados Unidos, debes saber que el precio del dólar en los bancos de Tijuana se ubica en un rango de $18.51 pesos la venta.

Es importante recordar que el tipo de cambio puede variar dependiendo de la ciudad fronteriza en la que trates de realizar la operación.

Conoce el precio del dólar canadiense en bancos de México hoy 25 de noviembre

¿Más transacciones? Te recordamos que hoy 25 de noviembre, en Banco Azteca, encontrarás el mejor precio el dólar canadiense; actualmente se ubica en $11.15 pesos la compra y se vende en $13.28 pesos mexicanos en las ventanillas de los bancos durante la apertura de este martes.

Precio del Bitcoin hoy 25 de noviembre del 2025

Las criptomonedas, como bitcoin, también resintieron este escenario de incertidumbre. Aunque son un mercado distinto al dólar, reaccionan al mismo clima global: cuando hay incertidumbre sobre las tasas o sobre el rumbo económico, muchos inversores prefieren esperar o vender, lo que presiona los precios a la baja.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: DE BITCOIN A XRP: LAS 6 CRIPTOMONEDAS MÁS POPULARES Y SU VALOR EN EL MERCADO

A pesar de esta situación, el precio de las criptomonedas subió y se mantiene al alza. Este 25 de noviembre del 2025, el precio del Bitcoin arrancó la jornada con un pico al alza y actualmente ronda los 86 mil 630 dólares.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda actualmente se ubica en 1 millón 597 mil 330 pesos.

Precio petróleo HOY 25 de noviembre

Los precios del petróleo cayeron cerca de 2 por ciento luego de que surgieran reportes de que Ucrania habría aceptado un posible acuerdo de paz. Más tarde, un funcionario ucraniano aclaró que Kiev apoya la base del plan, pero aún faltan temas delicados por resolver entre ambos presidentes.

También se informó que Volodímir Zelenski podría viajar a Estados Unidos en los próximos días para avanzar en las negociaciones con Donald Trump y buscar un acuerdo que ponga fin al conflicto con Rusia.



Petróleo Brent : 62.15 dólares el barril



: 62.15 dólares el barril Petróleo West Texas Intermediate (WTI): 57.63 dólares el barril



(WTI): 57.63 dólares el barril Mezcla Mexicana de Exportación: 56.07 dólares por barril

CON INFORMACIÓN DE REUTERS