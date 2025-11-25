Alerta internacional: Israel acusa a Venezuela de“nexo” con terroristas de Hezbolá y Hamás en Sudamérica

La crisis geopolítica entre Israel y Venezuela subió de tono luego de las fuertes declaraciones del canciller israelí, Gideon Saar, quien desde Paraguay aseguró que el gobierno del dictador Nicolás Maduro actúa como “nexo” y facilitador de operaciones en Sudamérica de Hezbolá y Hamás, organizaciones catalogadas como terroristas por varios gobiernos occidentales.

Cabe decir que estas acusaciones fueron difundidas por el Parlamento de Paraguay, que compartió la traducción oficial del discurso pronunciado durante su visita diplomática en Asunción.

Paraguay es uno de los más grandes amigos de Israel en el mundo.

Fue un verdadero honor dirigirme a una sesión conjunta especial de la Asamblea Nacional de Paraguay. Agradezco al Presidente del Senado, @bachinunezpy, y al Presidente de la Cámara de Diputados, @raulatorre, por… pic.twitter.com/Xjy9rHBxT7 — Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) November 24, 2025

¿Terroristas en Venezuela? Esto dijo el canciller Gideon Saar

Conforme al texto difundido, Saar advirtió sobre la presencia de “alianzas entre redes de narcoterrorismo en Suramérica y actores islamistas de Oriente Medio”, asegurando que “el nexo de esta red es Venezuela”.

El funcionario israelí afirmó que estos vínculos representan una amenaza creciente para la seguridad regional y global, especialmente por la capacidad de estos grupos para financiarse a través del crimen organizado.

🚨📛Israel acusa a Venezuela de ser un nexo de Hizbulá y Hamás en Suramérica



🌎 El canciller de Israel, Gideon Saar, afirmó en Paraguay que Venezuela funciona como “nexo” en Suramérica para Hizbulá, Hamás y los hutíes, grupos señalados como organizaciones terroristas por… pic.twitter.com/E5CvcUFZRZ — EVTV (@EVTVMiami) November 25, 2025

¿Cuál es la presunta relación entre el gobierno de Maduro y Hezbolá?

Saar recordó que el propio Nicolás Maduro ha declarado públicamente que Venezuela forma parte del “eje de la resistencia”, un bloque integrado por Irán, Hezbolá, Hamás y los hutíes.

En la última década, diversos informes de inteligencia de Estados Unidos e Israel han señalado movimientos financieros y logísticos de Hezbolá en Venezuela, especialmente vinculados a la frontera con Colombia y al puerto de La Guaira. Sin embargo, Caracas ha negado sistemáticamente cualquier relación con actividades ilícitas o grupos armados, extranjeros y terroristas.

Inicia la sesión solemne del Congreso Nacional, presidida por el senador @bachinunezpy, para recibir a S.E. Gideon Sa’ar, ministro de Asuntos Exteriores del Estado de Israel, en el marco de su visita oficial



📍Sala de sesiones del Congreso de la Nación pic.twitter.com/M7hURL0DSw — SenadoPy (@SenadoresPy) November 24, 2025

Las declaraciones del canciller israelí generan preocupación en un momento en el que varios países de la región, incluidos Paraguay, Argentina y Brasil, han advertido acerca de la presencia de células ligadas a Hezbolá, especialmente en la Triple Frontera.

Especialistas en seguridad coinciden en que la presunta articulación desde Venezuela podría aumentar el riesgo de financiamiento ilegal, infiltración de operativos y expansión de redes criminales transnacionales.

Israeli Foreign Minister Gideon Saar accuses Venezuela of being the "link" in South America for the Hezbollah and Hamas, and for the Houthis in Yemen. pic.twitter.com/SrGrApatJB — SprintMedia Press (@SprintMediaNews) November 25, 2025

La acusación llega en un contexto de alta tensión diplomática global por la guerra entre Israel y Hamás en Gaza, además del avance de alianzas estratégicas entre Irán y gobiernos latinoamericanos.

Hasta el momento, Venezuela no ha emitido respuesta oficial, pero se espera que Caracas rechace categóricamente las afirmaciones, como ha hecho en ocasiones anteriores. La pregunta ahora es inevitable: ¿cómo responderá el gobierno de Maduro a esta señal de alerta internacional y qué impacto tendrá en la seguridad regional?