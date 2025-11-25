Tragedia en Brasil: Grúa cae y mata a trabajador en instalación de árbol de navidad

En una mañana que debía estar dedicada a los preparativos festivos, un grave accidente ocurrió en el centro de la ciudad de Manaos, Amazonas, en Brasil el domingo 23 de noviembre de 2025. Una grúa que era utilizada para montar el árbol de navidad gigante perdió estabilidad y volcó, lo que causó la muerte de un trabajador y lesionó a otro.

VIDEO: Así cayó la grúa encima de trabajador que colocaba árbol de navidad en Manaos

Antonio Paulo Rodrigues de Souza, conocido como Antonio Suricate, tenía 40 años de edad y murió tras el desplome de la grúa, mientras que Henes Libório Ramos, de 47 años, resultó con fractura en una pierna y permanece hospitalizado en condición estable. Ambos trabajaban para una empresa contratada por la Secretaría de Cultura y Economía Creativa para instalar la decoración navideña frente al emblemático Teatro Amazonas.

Operador vestido de Santa Claus: las graves irregularidades del accidente

Testigos relataron que la grúa perdió estabilidad y cayó lateralmente mientras alzaba parte de la estructura del árbol. Una de las imágenes muestra a Antonio Suricate en lo alto de la grúa segundos antes del colapso.

Según el jefe de policía Marcelo Martins, el operador de la grúa, vestido de Santa Claus en ese momento, no estaba debidamente capacitado, tenía una incapacidad médica y fue contratado solo por un día.

El operativo presentó graves irregularidades, como la falta de un plan de preparación, ausencia de acordonamiento del área y trabajadores en la estructura en plena maniobra. El caso quedó registrado como homicidio y el operador fue arrestado en el sitio del accidente. Tras una audiencia realizada el 24 de noviembre de 2025, enfrentará su proceso legal en libertad.

MANAUS - #BRASIL

CAYÓ EL ARBOL DE NAVIDAD



¿Quién era Antonio Suricate, el trabajador que murió por la caída de la grúa?

Compañeros y amigos recuerdan a Antonio como un hombre dedicado y siempre dispuesto a ayudar. Su familia informó que el funeral será realizado en su natal municipio de Parintins, Amazonas, con el entierro programado para el martes 25 de noviembre de 2025.

Antonio ya tenía experiencia en decoraciones navideñas en Manaos, ya que participó incluso en 2022 en trabajos de alto riesgo similares a donde perdió la vida.

