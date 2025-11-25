Hombre de 22 años es ejecutado a quemarropa en la Zona Metropolitana de Guadalajara

Un martes marcado por hechos que conmocionaron a la Zona Metropolitana de Guadalajara reunió movilizaciones policiales y de emergencia en diversas colonias. Un hombre de 22 años murió tras ser atacado a balazos en la colonia Vistas del Nilo, mientras que un incendio en un hotel de la colonia Ladrón de Guevara y dos accidentes vehiculares en Tetlán y Zona Industrial intensificaron la actividad de autoridades y servicios de urgencia.

Homicidio a balazos en Vistas del Nilo: joven de 22 años pierde la vida en ataque directo

La Cruz Verde recibió una alerta urgente cuando ingresó un hombre herido por impacto de arma de fuego. Familiares detallaron que el ataque ocurrió en el cruce de las calles Trinidad Núñez Guzmán y Salvador Rocha Constanza, donde sujetos armados sorprendieron a la víctima y dispararon a quemarropa.

A pesar de los intentos de reanimación, el joven falleció por dos balazos en el pecho. En la escena, policías aseguraron varios indicios de bala. La víctima tenía al menos cuatro procesos penales por robo, lo cual será clave para la investigación de las autoridades.

Incendio en hotel de Ladrón de Guevara activa evacuación y despliegue de bomberos

Mientras que en la colonia Ladrón de Guevara, también en Guadalajara, las alarmas de incendio activaron una rápida respuesta en un hotel ubicado en la calle Victoriano Salado Álvarez y avenida México.

El fuego afectó una habitación en el segundo nivel, provocando la evacuación de 20 huéspedes. Bomberos y personal de mantenimiento controlaron las llamas oportunamente para evitar su propagación.

Las pérdidas materiales incluyeron una cama, colchón y muebles, mientras que el origen del siniestro es investigado, sin descartar un cortocircuito.

Aparatosos choques en Tetlán y Zona Industrial dejan un herido grave y un vehículo volcado

Vecinos de la calle María Reyes reportaron un fuerte estruendo: un auto chocó contra estructuras y un árbol en Tetlán, en la capital de Jalisco. Paramédicos atendieron a un hombre de 36 años con lesiones en cráneo, tórax y abdomen.

El conductor iba bajo efectos del alcohol y fue trasladado en estado regular grave. En otro incidente, una camioneta que circulaba a más de 120 kilómetros por hora en la Calzada Lázaro Cárdenas impactó a un auto, volcó y abandonó el lugar. Aunque hubo daños cuantiosos, los heridos solo sufrieron lesiones leves. La vialidad en la zona se cerró para retirar los vehículos accidentados.

