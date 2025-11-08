Reporte EN VIVO del Metro CDMX hoy 8 de noviembre: Retrasos y aglomeraciones en Línea 2 y Línea 9
Sigue el reporte en vivo del Metro CDMX hoy sábado 8 de noviembre de 2025. Conoce las últimas noticias de incidencias, retrasos y cierres en estaciones.
Sigue el minuto a minuto del servicio del Metro de la Ciudad de México correspondiente a este sábado 8 de noviembre de 2025. Aquí podrás consultar en tiempo real las últimas noticias acerca de incidencias, retrasos, cierres de estaciones y tiempos de avance en las 12 líneas del sistema.
El horario de servicio para hoy sábado es de 6:00 a 23:00 horas, según informó el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro CDMX.
EN VIVO
Recomendaciones para usuarios del Metro CDMX
En Fuerza Informativa Azteca te dejamos estas recomendaciones para que mejores tu experiencia a la hora de viajar en el Metro de la Ciudad de México:
- Planea tus trayectos: evita la hora pico si es posible y considera rutas alternas como RTP o Metrobús en zonas críticas (Hidalgo, Indios Verdes, Pantitlán)
- Prepárate para demoras (hasta +15 min). Los trenes vacíos están disponibles desde las terminales
- Reporta emergencias o situaciones de inseguridad: acude al personal del Metro o a la SSC
- Mantente al tanto: síguelos en X (@MetroCDMX) para avisos en tiempo real.
Sigues las aglomeraciones en el Metro CDMX
Usuarios reportan aglomeraciones en estaciones de la Línea 9 y Línea 3 del Metro de la Ciudad de México.
Sin alta afluencia, sin lluvias y sin ganas de trabajar del personal del metro al parecer... pic.twitter.com/Lc1cOHat1M— Astrid (@LeslieBQQ) November 8, 2025
¿Falta de trenes en Línea 9?
Usuarios del Metro de la Ciudad de México reportan aglomeraciones por falta de trenes estaciones de la Línea 9, que va de metro Pantitlán a metro Tacubaya.
L9 hecha un cagadero pic.twitter.com/5wIJlx3haB— Rick Jordan (@JrlcRisrose) November 8, 2025
Retrasos y aglomeraciones en Línea 2
¿Qué pasa en Línea 2? Usuarios reportan avances lentos en la Línea 2: “Ni en sábado pueden dar un buen servicio por su ineptitud al trabajo ustedes hasen q aya alta afluencia en las estaciones cuando quieran mandar trenes en línea 2 ya saven en nuestro trabajo les désimos q el metro no avía y no hay problema” (Sic).
Ni en sábado pueden dar un buen servicio por su ineptitud al trabajo ustedes hasen q aya alta afluencia en las estaciones cuando quieran mandar trenes en línea 2 ya saven en nuestro trabajo les désimos q el metro no avía y no hay problema— Clemente Gutierrez (@Clement39148960) November 8, 2025
Inicio de operaciones del Metro CDMX
El Metro CDMX inició operaciones con normalidad en las 12 líneas del sistema. Recuerda que la Línea 1 ya presenta un servicio normal, después del cierre parcial por trabajos de modernización entre Observatorio y Salto del Agua.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. Temperatura en la Ciudad de México, Máx. 26° C Mín. 9° C pic.twitter.com/Taqfn0PQdB— MetroCDMX (@MetroCDMX) November 8, 2025