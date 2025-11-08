Choques mortales en la capital: así se vivió la noche del sábado entre Jardín Balbuena y Doctores

La madrugada de este sábado se convirtió en escenario de al menos tres percances automovilísticos de consideración en distintas demarcaciones de la CDMX, dejando un saldo de una persona fallecida y múltiples lesionados. Los hechos generaron una intensa movilización de los cuerpos de emergencia y afectaciones significativas en la circulación de importantes arterias viales. Todo esto sucedió Mientras Dormía.

Tres accidentes graves en CDMX dejan un fallecido y varios heridos este sábado

Uno de los incidentes más graves ocurrió en la colonia Jardín Balbuena, dentro de la alcaldía Venustiano Carranza. Ahí, un conductor perdió la vida al estrellar su automóvil contra la estructura de división que une la vialidad de Fray Servando Teresa de Mier con la avenida Francisco del Paso y Troncoso.

#MientrasDormía | Aparatoso choque entre 3 vehículos y una patrulla de la Policía de Investigación sobre Eje 3 y Eje Central, en la colonia Doctores.



Por fortuna, no hubo personas lesionadas. El conductor responsable huyó del lugar.



Según los primeros indicios, el automovilista se dirigía en sentido norte sobre Troncoso e intentaba ingresar a Fray Servando cuando perdió el dominio del volante, provocando el fuerte impacto.

Los paramédicos de Protección Civil que acudieron a la escena confirmaron el deceso inmediato de la víctima. Personal forense y policial resguardaron la zona para llevar a cabo la recolección del cuerpo y las diligencias pertinentes.

La indagatoria buscará esclarecer si el conductor pudo haber experimentado una emergencia médica que desencadenara el siniestro. Las labores periciales obligaron a la interrupción temporal del flujo vehicular.

Colisión múltiple involucra 4 vehículos, conductor responsable se da a la fuga

En la alcaldía Cuauhtémoc, se registró una colisión múltiple que involucró a cuatro vehículos, uno de los cuales pertenecía a la corporación de la Policía de Investigación de la Ciudad de México.

El aparatoso suceso tuvo lugar en el cruce de las avenidas Eje 3 Sur y Eje Central Lázaro Cárdenas, en la colonia Doctores. Las primeras versiones apuntan a que un conductor que circulaba en dirección contraria fue el responsable de desencadenar el choque en cadena.

Tras el impacto, el supuesto causante del accidente evadió su responsabilidad y se dio a la fuga antes de la llegada de las corporaciones de seguridad. Afortunadamente, a pesar de la magnitud del impacto, los tripulantes de los vehículos implicados fueron evaluados por personal médico en el lugar y no necesitaron ser trasladados a un centro hospitalario.

Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana implementaron cierres de tránsito para facilitar las maniobras necesarias para el retiro de las unidades dañadas.

Motocicleta embiste a peatón en Jardines del Pedregal, tres personas heridas

Un tercer suceso que perturbó la tranquilidad nocturna se presentó en la zona sur de la metrópoli, específicamente en los carriles centrales del Periférico, a la altura del acceso a la carretera Picacho Ajusco, en la colonia Jardines del Pedregal.

Poco antes de las dos de la mañana, tres personas resultaron heridas cuando una motocicleta, con dos tripulantes a bordo, embistió a un peatón que intentaba cruzar la vía de alta velocidad. El impacto provocó que las tres personas cayeran sobre el asfalto. Elementos policiales del sector Padierna solicitaron asistencia médica de inmediato.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana ofrecieron atención inicial en el punto del accidente. Los dos ocupantes de la motocicleta fueron llevados a un hospital para recibir tratamiento especializado, mientras que el hombre arrollado, que afortunadamente no sufrió lesiones de gravedad, permaneció en el lugar. Las autoridades se vieron obligadas a detener momentáneamente la circulación en la importante vía para atender la emergencia y asistir a los lesionados.

