¡Paro en Uruapan! Es un hecho sin precedentes en la historia de México, la gente se volcó a las calles de Uruapan para protestar y exigir justicia ante el homicidio del presidente municipal, Carlos Manzo.

Protestan para exigir justicia a Carlos Manzo

“Con mucho dolor, porque los políticos no entienden, por qué buscan su beneficio y mucho encabronamiento por la ineficiencia, la colusión de tanto gobierno con los que andan matando, lo que dice la marcha gobierno, cuéntanos bien”, dijo María Villanueva, exige justicia por su presidente.

“Somos el pueblo unido por esta tragedia que nos agobia por esta maldita inseguridad que el gobierno ha permitido y el pueblo está harto y no lo vamos a permitir”, dijo una ciudadana de Uruapan.

Desde las 9 de la mañana se dejaron ver los negocios cerrados, moños negros en cada puerta y hogar, así como miles de personas vestidas de blanco y con el sombrero puesto.

Unidos en un solo grito de justicia, para que este hecho no quede impune y la seguridad llegue a su municipio, ya que se dicen cansado de vivir entre sobornos, cobro de piso y violencia.

“El primero de noviembre nos apagaron, pero seguimos con la luz encendida y me uno a la marcha porque queremos paz y seguridad, para una nueva generación, ya basta de cobros, basta de sobornos, queremos salir en libertad, quiero sentir mi libertad”, dijo Elizabeth Alcantar, persona cansada de la Inseguridad.

“El día de hoy Uruapan está muerto y está debatido por todo lo que paso y la verdad, no mataron a un animal, mataron a una persona importante, alguien que pudo hablar”, dijo Angélica Ramírez.

50 mil personas se unieron para exigir justicia

Más de 50 mil personas se unieron solo con un propósito, en donde no hubo distinción, pues empresarios, trabajadores, empacadores, jornaleros, todos juntos con una sola alma rota, bailaron con el son de la ilusión, melodía predilecta de Carlos Manzo.

Con música, baile, sombreros al aire y gritos de paz, Uruapan no olvida a su presidente como tampoco olvida que quiere paz.