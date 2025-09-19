El Metro de la Ciudad de México (CDMX) aplicará un protocolo de actuación en caso de sismo en las 12 Líneas de la red este viernes 19 de septiembre en el marco del Simulacro Nacional 2025.

El 19 de septiembre se cumplen 40 años del sismo de 1985 que sacudió al entonces Distrito Federal, y el mismo día, pero de 2017, otro sismo cimbró la CDMX, por lo que se activará un simulacro para saber cómo actuar en caso de estar en las instalaciones del Metro.

¿Qué hacer en caso de sismo en el Metro de CDMX?

De acuerdo con el Metro de la CDMX, en caso de sismo, los trenes deben detener su marcha en las estaciones.

En el marco del Segundo Simulacro Nacional 2025, con hipótesis de sismo de 8.1 grados, que se realizará este viernes a las 12:00 horas, las medidas que se deben cumplir en caso de movimiento telúrico son:



Al sonar la alerta sísmica, los trenes que se encuentran en estaciones detendrán su marcha y se solicita a los usuarios no salir de los vagones.



En caso de terremoto, el área de operación, a través de los reguladores en los puestos centrales de control, tienen la responsabilidad de verificar la posición de los trenes y realizar un corte de corriente.



Los trenes que se encuentran en interestación avanzarán a la estación subsecuente y permanecerán ahí hasta nuevo aviso.



Las personas usuarias que se encuentran en andenes, deberán replegarse hacia las paredes, acatando las indicaciones del personal de seguridad.



Usuarios que se encuentren en zonas de torniquetes o pasillos, también deberán

permanecer en su sitio



¿Qué hacer después de un sismo en el Metro de CDMX?

Una vez que concluye el sismo y se verifica que existen condiciones, se energizan de nuevo las vías. Los trenes avanzan en marcha de seguridad.

En caso de sismo, el Metro, se pondrá en contacto con las autoridades como la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el C5, así como con las autoridades del gobierno de CDMX para coordinar las labores de evacuación y, de ser necesario, de rescate.

Se tiene previsto que en este segundo simulacro, el protocolo será reforzado con la instalación de un puesto de mando, en el que estarán presentes los subdirectores generales de operación y mantenimiento, así como el titular del área de seguridad.

