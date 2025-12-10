Capturan a “El Limones”, líder extorsionador de “Los Cabrera” en Durango

En un golpe importante a las estructuras financieras y operativas del crimen organizado en el norte del país, fuerzas federales lograron la captura de Edgar “N”, alias “El Limones”, identificado como un objetivo prioritario y líder de la organización criminal “Los Cabrera”.

La detención, confirmada por el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, es parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum.

"El Limones" es señalado como el principal operador financiero del grupo y responsable de una ola de amenazas y cobro de piso a comerciantes y ganaderos de la región.

¿Cómo cayó "El Limones" de "Los Cabrera"?

La captura fue resultado de labores de inteligencia del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que permitieron ubicar al cabecilla en la ciudad de Durango. En una acción coordinada, elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Defensa, la Guardia Nacional y la Agencia de Investigación Criminal (AIC) ejecutaron órdenes de cateo simultáneas en inmuebles de Durango y Coahuila.

Durante la intervención, las fuerzas de seguridad aseguraron un arsenal que incluía:



Cinco armas largas y un arma corta.

y un arma corta. Una granada .

. Equipo táctico diverso.

Resultado de labores de inteligencia, en una operación encabezada por @SEMAR_mx, @Defensamx1, @SSPCMexico y @FGRMexico Agencia de Investigación Criminal y con información del Centro Nacional de Inteligencia, fue detenido en Durango Edgar “N”, alias “Limones”, integrante de la… pic.twitter.com/kfqEV5pI8N — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) December 10, 2025

Lavado de dinero y extorsión: El perfil de "El Limones"

Las investigaciones apuntan a que Edgar "N" no solo ejercía violencia, sino que fungía como el cerebro financiero de la célula delictiva. En coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), se detectaron operaciones irregulares en sus cuentas, vinculadas directamente con fraudes y el blanqueo de capitales provenientes de la extorsión.

El Secretario García Harfuch agradeció la colaboración del Gobierno de Coahuila en este despliegue, destacando que la detención desarticula una pieza clave en las redes que asfixian la economía local mediante el miedo.