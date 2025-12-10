Detienen presuntos implicados en homicidio de una pareja en Lindavista, GAM

¡Los detienen! La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó la detención de Marcos “N” y María Eugenia “N”, señalados como presuntos implicados en el homicidio de dos personas ocurrido dentro de un domicilio en la colonia Lindavista , en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Su captura fue por medio del análisis coordinado de cámaras de videovigilancia y trabajos de investigación operativa.

Detienen a dos sospechosos por el homicidio de una pareja en la colonia Lindavista

Por medio de sus redes sociales, Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, dio a conocer que la detención se logró gracias al análisis minucioso de los videos captados por las cámaras de circuito cerrado (CCTV) instaladas dentro del complejo habitacional donde ocurrió el doble homicidio.

Las imágenes permitieron a las autoridades identificar los movimientos de los presuntos involucrados antes y después del hecho.

Además, las autoridades revisaron grabaciones del Centro de Comando y Control (C2) Norte, lo que facilitó rastrear la ruta de escape de los sospechosos y ubicar el vehículo en el que se habrían trasladado tras el evento.

#Importante | Resultado de trabajos de investigación de gabinete y campo, en @AlcaldiaMHmx, compañeros de @SSC_CDMX detuvieron a Marcos "N" y María Eugenia "N", presuntamente vinculados al homicidio de dos personas en un domicilio en la colonia #Lindavista, en @TuAlcaldiaGAM.… pic.twitter.com/pNvI7vTUz6 — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) December 10, 2025

Con esta información, los agentes de la SSC ejecutaron un operativo que terminó con la localización y detención de ambas personas en la alcaldía Miguel Hidalgo (GAM).

Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, donde continuarán las indagatorias correspondientes para determinar su situación jurídica.

Adultos mayores son hallados sin vida en su domicilio en la colonia Lindavista

La tarde del pasado 9 de diciembre, dos adultos mayores fueron encontrados sin vida dentro de su domicilio en la calle Pernambuco, en la colonia Lindavista.

De acuerdo con los primeros reportes, el hallazgo ocurrió dentro de una p rivada conocida por su estricto acceso y vigilancia constante, lo que ha generado aún más inquietud entre los vecinos, quienes señalan que es prácticamente imposible que personas ajenas al conjunto puedan ingresar sin autorización.

Elementos de la Policía Capitalina permanecieron dentro de la privada para resguardar la escena y colaborar con la Fiscalía en el levantamiento de testimonios y materia.