Las mejores rutas para llegar al concierto de Bad Bunny en CDMX si usas transporte público

La espera terminó. Bad Bunny regresa a la capital mexicana con su gira "eBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour, y miles de fanáticos ya se preparan para bailar hasta que duelan los pies en el Estadio GNP Seguros. Ante esto, muchas personas pueden tener dudas de cómo llegar al recinto en transporte público , sobre todo cuando se espera una gran afluencia de personas. Aquí te decimos las opciones que tienes.

¿Cómo llegar al concierto de Bad Bunny en CDMX en transporte público?

Las autoridades y organizadores recomiendan encarecidamente usar el transporte público para evitar el colapso vial en Viaducto y Churubusco. Tienes tres opciones principales:



Metro: La mejor ruta es a través de la Línea 9 (Color Café) que va de Tacubaya a Pantitlán. Esta es considerada la ruta más rápida.

Estación clave: Bájate en Ciudad Deportiva; al salir, estarás prácticamente frente a los accesos del estadio.

Alternativas: Si la estación está muy saturada, puedes bajar en Velódromo o Puebla y caminar unos 10 minutos.



Metrobús: Si vienes del oriente o poniente, la Línea 2 (color morado) es tu mejor aliada.

Estaciones: Bájate en Iztacalco o UPIICSA. Desde ahí, tendrás que caminar entre 10 y 15 minutos para rodear y llegar a las puertas de acceso.



Ticket2Ride (Transporte Oficial): Ticketmaster ofrece servicio de autobuses ida y vuelta desde puntos como Mundo E, Plaza Lindavista, Santa Fe, Perisur e Interlomas. Es una opción segura si prefieres no manejar ni transbordar.

¿Dónde estacionarse para el concierto de Bad Bunny en CDMX?

Si decides llevar tu auto, prepárate para el tráfico y llega con anticipación. Estas son tus opciones:



Estacionamiento Oficial del Estadio GNP: El acceso vehicular suele ser por las Puertas 7, 8, 9 y 15 del Autódromo Hermanos Rodríguez. El boleto general o premium ronda los mil pesos y se recomienda comprarlo antes en Ticketmaster

El acceso vehicular suele ser por las del Autódromo Hermanos Rodríguez. El boleto general o premium ronda los y se recomienda comprarlo antes en Estacionamientos Externos: En las calles aledañas de la colonia Granjas México y alrededores, vecinos y empresas privadas habilitan espacios. Los precios varían entre 200 pesos y 500 pesos, dependiendo de la cercanía a las puertas.

¿A qué hora empieza el concierto de Bad Bunny en CDMX?

¡No te pierdas ni un minuto del concierto! Recuerda que los conciertos son a partir de este miércoles 10 de diciembre, el 11, 12, 15, 16, 19 y 20 de diciembre. El show comienza a las 21:00 horas. Aunque el concierto del domingo 21 de diciembre comienza a las 20:00 horas.