¡Alerta vial por concierto de Bad Bunny en CDMX! Mapa de las calles afectadas y rutas alternativas; toma precauciones

Bad Bunny regresa a la Ciudad de México con ocho conciertos que prometen ser inolvidables, y como en todo evento musical, se esperan importantes afectaciones viales en algunas zonas de la capital del país, pero ¿cuáles son las calles afectadas y alternativas viales?

El cantante puertorriqueño, se presentará este 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20 y 21 de diciembre 2025 en el Estadio GNP con la gira "DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour".

Mapa de calles afectadas por concierto de Bad Bunny en CDMX

¡Atención, capitalinos! Las principales zonas afectas por los ocho conciertos de Bad Bunny en CDMX serán las calles aledañas al Estadio GNP, según el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país.

Te compartimos el mapa con las vialidades afectadas por el evento musical:



Viaducto Río de la Piedad ; en ambos sentidos. Presenta mayor carga en ,os carriles centrales y carriles laterales cercano al acceso del recinto.

; en ambos sentidos. Presenta mayor carga en ,os carriles centrales y carriles laterales cercano al acceso del recinto. Avenida Río Churubusco , Eje 4 Oriente; tramo cercano al cruce con Viaducto .

, Eje 4 Oriente; tramo cercano al cruce con . Avenida Añil, paralelo al recinto, donde suelen concentrarse los asistentes de pie.

Las calles afectadas podrían presentar cierres parciales o tráfico intenso a lo largo del día; se recomienda a los asistentes tomar precauciones y salir con tiempo.

#PrecauciónVial | Con motivo del evento musical de Bad Bunny en el @EstadioGNP, oficiales de la #SSC realizarán dispositivo de seguridad y vialidad, con el objetivo de garantizar la integridad de todos los asistentes. Consulta fechas y la #AlternativaVial. pic.twitter.com/IXZqCw49Eb — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) December 10, 2025

¿Hay cambio de horario en el Metro CDMX por conciertos de Bad Bunny?

El Metro CDMX NO ha confirmado el cambio de horario en el servicio por los conciertos del cantante puertorriqueño . Las operaciones seguirán de las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche.

Alternativas viales para el concierto de Bad Bunny en CDMX hoy

Las alternativas viales por las calles afectadas por los ocho conciertos del artista en la capital del país serán los siguientes:



Eje 3 Oriente.

Avenida Francisco del Paso y Troncoso.

Presidente Plutarco Elías Calles.

Eje 4 Oriente.

Canal Río Churubusco.

Calzada Ignacio Zaragoza.

En el concierto de Bad Bunny se realizará un operativo de seguridad que será implementado horas antes del evento hasta después de la media noche, con el objetivo de mantener a salvo a los asistentes del evento.

¿A qué hora empieza el concierto de Bad Bunny en CDMX?

El concierto de Bad Bunny en CDMX comienza a las 9 de la noche , mientras que la apertura de puertas será alrededor de las 5 ó 6 de la tarde . El evento tiene una duración de 2 horas y 15 minutos a 2 horas y 30 minutos, por lo que el concierto podría terminar a las 11:15 u 11:30 de la noche.

El concierto del 21 de diciembre comenzará a las 8 de la noche.