Ciclista peregrino es embestido camino a la Basílica en plena devoción a la Virgen de Guadalupe| Mientras Dormía

En plena madrugada de alerta máxima, cuando miles de peregrinos avanzan rumbo a la Basílica de Guadalupe para visitar a la Virgen de Guadalupe , un ciclista terminó gravemente herido tras ser embestido sobre Eje Central Lázaro Cárdenas. La emergencia movilizó a cuerpos de rescate y generó preocupación entre quienes realizan su peregrinación , justo en la semana de más concentración de fieles y mayor riesgo por el caos vial en torno al 12 de diciembre.

Ciclista peregrino es atropellado rumbo a la Basílica de Guadalupe

Los primeros reportes señalan que el ciclista viajaba con un grupo de peregrinos, que avanzaba hacia la Basílica de la Vírgen de Guadalupe, circulaba con dificultad y algunos viajaban en aparente estado de ebriedad, lo que complicó su desplazamiento seguro.

Todo ocurrió en segundos: un vehículo lo impactó y el ciclista salió proyectado contra el pavimento, quedando tendido con lesiones de consideración mientras el resto de los peregrinos pedía ayuda entre gritos de alarma.

Testigos solicitaron apoyo inmediato y los servicios de emergencia brindaron atención en cuestión de minutos. El herido fue trasladado a un hospital cercano, donde permanece bajo observación.

El conductor responsable se quedó en la zona y aseguró que el ciclista se cruzó de forma intempestiva mientras viajaba en el grupo de peregrinos, por lo que autoridades ya investigan cómo ocurrió realmente el percance en plena ruta de peregrinación hacia la Basílica de la Virgen de Guadalupe.

Motociclista lesionado tras caer cuando otro vehículo le cerró el paso

Minutos después, otra emergencia sacudió la madrugada en Azcapotzalco. Un motociclista resultó lesionado en el cruce de avenida de las Granjas y Calzada Camarones, luego de perder el equilibrio cuando un automóvil presuntamente le cerró el paso.

El impacto lo lanzó contra el pavimento y habitantes de la colonia Sector Naval pidieron ayuda inmediata al número de emergencias. Paramédicos lo atendieron en el lugar y confirmaron que presentaba lesiones derivadas de la caída; el incidente también generó afectaciones viales mientras se realizaban maniobras de auxilio.

Auto provoca fuerte accidente y derriba estructura en Tláhuac

En la colonia Guadalupe, al oriente de la ciudad, un automóvil ocasionó un aparatoso accidente al impactarse contra un poste, derribar el techado de un comercio y terminar incrustado en el zaguán de una vivienda.

Bomberos y paramédicos acudieron para auxiliar a los tripulantes; aunque no hubo lesiones graves, varios se encontraban bajo los efectos del alcohol. Policías de tránsito acordonaron la zona mientras los equipos de emergencia retiraban escombros y hacían las primeras evaluaciones de daños.

El conductor fue detenido y será la autoridad quien determine su responsabilidad y los costos por los destrozos ocasionados.