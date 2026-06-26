¿Viernes de tráfico? Marchas en CDMX: Bloqueos y alternativas viales para este 26 de junio EN VIVO

Llegó el viernes 26 de junio y la prisa por terminar la semana laboral ya se siente en el asfalto de la Ciudad de México. Como es costumbre, el tráfico pesado de la mañana se junta con diversas movilizaciones sociales que amenazan con estrangular los puntos más transitados de la capital.

Quedarte varado en la avenida no es opción para arrancar el fin de semana. En Azteca Noticias monitoreamos en tiempo real los reportes oficiales del Centro de Orientación Vial (OVIAL) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). Revisa aquí dónde están los nudos viales más complejos, qué calles evitar y cuáles son tus mejores rutas de escape para hoy.