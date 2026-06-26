¿Viernes de tráfico? Marchas en CDMX: Bloqueos y alternativas viales para este 26 de junio EN VIVO
Que los bloqueos del viernes no te arruinen los planes. Te traemos el minuto a minuto con los cierres viales en tiempo real y la información de servicio que necesitas saber hoy.
Llegó el viernes 26 de junio y la prisa por terminar la semana laboral ya se siente en el asfalto de la Ciudad de México. Como es costumbre, el tráfico pesado de la mañana se junta con diversas movilizaciones sociales que amenazan con estrangular los puntos más transitados de la capital.
Quedarte varado en la avenida no es opción para arrancar el fin de semana. En Azteca Noticias monitoreamos en tiempo real los reportes oficiales del Centro de Orientación Vial (OVIAL) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). Revisa aquí dónde están los nudos viales más complejos, qué calles evitar y cuáles son tus mejores rutas de escape para hoy.
Marchas CDMX hoy viernes 26 de junio: Bloqueos, tráfico y alternativas viales EN VIVO
Cerrada la circulación en Eje Central Lázaro Cárdenas
Considera cerrada la circulación en Eje Central Lázaro Cárdenas de 5 de Mayo a Tacuba, por colocación de logística. Como alternativa vial está Paseo de la Reforma y Eje 2 Oriente.
Cerrada circulación en Bucareli
Cerrada la circulación en Bucareli a partir de Emilio Donde, por manifestantes a la altura de General Prim. Como alternativa vial está Paseo de la Reforma y Balderas.
Corte preventivo en Avenida Juárez
Se implementa corte preventivo sobre Av. Juárez a partir de Balderas. Como alternativa vial está Paseo de la Reforma y Eje 1 Norte.
Se restablece la circulación en Paseo de la Reforma
Se restablece la circulación en Paseo de la Reforma a la altura de la Glorieta de la Diana Cazadora, luego de retiro de logística.
Afectada la circulación de Paseo de la Reforma
Afectada la circulación de Paseo de la Reforma en inmediaciones de la Glorieta del Ángel, por logística. Como alternativa vial está Av. Chapultepec y Circuito Interior.
Marchas programadas para hoy
Se espera concentración de manifestantes a las 12:00 horas en Av. Chapultepec y Amberes, col. Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.
Durante el día espera concentración de manifestantes en Tacuba y Motolinia, col. Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.
A las 16:00 horas se prevé marcha del Ángel de la Independencia con destino hacia el Hemiciclo a Juárez.
Hoy No Circula: Viernes 26 de junio
Antes de encender el motor y salir a la calle, recuerda que el programa ambiental restringe la circulación de los siguientes vehículos en la CDMX y el Estado de México:
- Engomado: Azul
- Terminación de placas: 9 y 0
- Hologramas: 1 y 2 (Recuerda que las unidades con holograma 0 y 00, así como los autos híbridos y eléctricos, pueden circular de manera ordinaria).