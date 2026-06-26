Choque en la Roma Norte deja atrapado a conductor y riña de mujeres desata operativo en Eje Central, mientras dormía

La madrugada de este viernes estuvo marcada por una intensa movilización de los cuerpos de emergencia y la policía capitalina. Dos incidentes de gravedad alteraron la tranquilidad de las alcaldías Cuauhtémoc y Benito Juárez, requiriendo maniobras de rescate vehicular y detenciones civiles que ocurrieron mientras usted dormía.

El primer percance, de carácter vial, se registró en el cruce de la avenida Cuauhtémoc y la calle Durango, en la colonia Roma Norte. De acuerdo con los reportes iniciales, dos vehículos particulares circulaban a exceso de velocidad cuando terminaron impactándose de frente, provocando que ambas unidades quedaran prácticamente destruidas sobre el asfalto. La fuerza del choque provocó que uno de los conductores quedara atrapado entre los fierros retorcidos de su automóvil color rojo, lo que desató la inmediata activación de las células de rescate.

Rescatistas liberan a conductor prensado en la Roma Norte

Ante la gravedad de la situación, paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), bomberos y personal de Protección Civil trabajaron de forma coordinada durante varios minutos utilizando equipo especializado para liberar al lesionado. El automovilista fue extraído con vida de la unidad y trasladado de emergencia a un hospital cercano para recibir atención médica especializada. Por este mismo hecho, el conductor del segundo vehículo involucrado, una camioneta blanca, también resultó herido y fue llevado por separado a otro nosocomio.

Choque frontal en la Roma Norte deja dos lesionados



Un aparatoso accidente en el cruce de Av. Cuauhtémoc y Durango movilizó a los servicios de emergencia.



Dos vehículos que viajaban a exceso de velocidad chocaron de frente porque uno no respetó la preferencia en un punto con… pic.twitter.com/NGanh1OWZU — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 26, 2026

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos permanecieron en el sitio para limpiar los restos de autopartes y fluidos que quedaron esparcidos sobre el pavimento de la avenida Cuauhtémoc, mientras que grúas de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) remolcaron las unidades siniestradas para liberar la circulación. Las autoridades de la fiscalía local ya investigan las causas exactas del percance para deslindar responsabilidades.

Riña entre mujeres causa alerta en un hotel de Eje Central

Poco más tarde, las frecuencias de la policía volvieron a activarse tras el reporte de un altercado de orden público dentro de las instalaciones de un hotel ubicado sobre el Eje Central Lázaro Cárdenas.

Según los datos recabados en el lugar, dos mujeres que se encontraban al interior del inmueble comenzaron a discutir. Sin embargo, las agresiones verbales y las amenazas subieron de tono rápidamente hasta convertirse en una riña física. Ante el temor de que la situación escalara a mayores consecuencias, los encargados del establecimiento decidieron solicitar el apoyo de las patrullas del sector mediante una llamada al número de emergencias 911. Minutos después, los uniformados ingresaron al lugar, controlaron la situación y trasladaron a una de las mujeres ante el Ministerio Público para que rinda su declaración y se defina su situación jurídica.