Balacera en Tepito: matan a mujer de la tercera edad; le dieron al menos dos disparos

Un nuevo hecho de violencia cobró la vida de una mujer de la tercera edad este jueves 25 de junio de 2026 durante una balacera en el Barrio de Tepito, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Los hechos ocurrieron en la calle Caridad, en la colonia Morelos, donde quedó el cuerpo de la señora, quien se encontraba entre la zona de puestos de este punto de la Ciudad de México (CDMX).

Mujer de la tercera edad recibió dos disparos en Tepito

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima es una mujer de aproximadamente 7o años de edad, quien perdió la vida tras recibir al menos dos disparos. Uno de los impactos de bala lo recibió en la cabeza y una segunda detonación la hirió en la espalda.

Se habla de que en estos hechos, la mujer habría recibido los balazos en un ataque que fue de forma directa, por lo que falleció en el lugar de inmediato.

Buscan a responsables de matar a mujer en Tepito

Hasta el lugar arribaron policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para acordonar la zona y se solicitaron los servicios de emergencia.

Paramédicos que llegaron al sitio, diagnosticaron también a un hombre que resultó lesionado por los disparos, pero debido a la gravedad de las heridas, fue llevado a un hospital para su atención médica.

Policías de Investigación (PDI) y peritos de la Fiscalía General de Justicia llegaron para recabar indicios del asesinato, en tanto, los responsables son buscados por la policía capitalina través de las cámaras de videovigilancia.

Riña de mujeres en Tepito acaba en muerte tras disparo de policía

Fue el 5 de mayo pasado cuando en esta misma zona se registró la muerte de un hombre que enfrentó a un policía luego de una riña entre mujeres.

Los hechos ocurrieron afuera del Mercado de La Lagunilla,

en la calle Palma Norte y su esquina con Libertad.

De acuerdo con la SSC, hubo una riña entre varias mujeres, pero un policía intervino para tratar separarlas, sin embargo, de una unidad habitacional salieron varios hombres y uno de ellos comenzó a golpear al oficial en repetidas ocasiones.

El policía, al ver en riesgo su integridad, usó de su arma de cargo para dispersar a los agresores, pero hirió a uno de los hombres.

Paramédicos diagnosticaron al hombre de 25 años de edad sin signos vitales por heridas de arma de fuego.