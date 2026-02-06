Donovan abordó el Mexibús y lo sentencian a más 20 años, ¿cuál es su historia?

Un hombre que abordó una unidad del Mexibús en el municipio de Ecatepec , Estado de México, ahora pasará más de 20 años en la cárcel por ser vinculado con un robo dentro de este medio de transporte.

Donovan David Morales Cervantes habría simulado ser un usuario para llevar a cabo un robo al interior de una unidad del Mexibús.

¿Cómo ocurrió el robo en el Mexibús? Víctima fue asaltada en Ciudad Azteca

El 3 de abril del 2025, según la investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), una persona fue asaltada cuando viajaba a bordo de una unidad del Mexibús.

El robo ocurrió momentos antes de llegar a la estación de Ciudad Azteca, en la colonia del mismo nombre. Un hombre sacó una navaja con la que amenazó a la víctima para robarle sus cosas.

Asaltante fue detenido en andenes del Mexibús Ciudad Azteca

Luego del asalto, el ladrón huyó del lugar, pero la víctima solicitó auxilio de elementos de la Policía Estatal que se encontraban en la estación, quienes lograron la detención del individuo en los andenes de la estación.

El entonces presunto responsable fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público y después, luego de un proceso en su contra, fue declarado culpable.

Este jueves 5 de febrero de 2026, la FGJEM dio a conocer que aquel ladrón era Donovan David Morales Cervantes, quien ya recibió una sentencia.

¿Cuántos años recibió ladrón tras asalto en Mexibús en Ecatepec?

La Fiscalía del Estado de México informó que aportó datos de prueba suficientes para que un juez sentenciara a 20 años y 6 meses de prisión a Donovan David Morales Cervantes, por su participación en el delito de robo en transporte público con violencia.

Además de la sentencia, se le impuso una multa de 5 mil 883 pesos y sus derechos políticos y civiles fueron suspendidos.

“Al tener conocimiento de estos hechos, el Agente del Ministerio Público inició la investigación que permitió recabar y aportar las pruebas necesarias ante una Autoridad Judicial, quien, tras proceso legal, determinó una sentencia de condena de 20 años y 6 meses de prisión”, informó la fiscalía.

