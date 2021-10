Estudiante mexicano elabora figuras miniatura con solo imaginarlas

Hace unos seis meses, estando en la redacción de noticias vi de reojo una de las pantallas colgadas en la pared y me atrapó la imagen. Era Tábata Jalil entrevistando a un joven mexicano que estaba construyendo una réplica del Kremlin, el majestuoso edificio ruso con sus torres coronadas por esferas multicolores. Por un momento pensé que lo había construido con piezas de lego, pero resulta que no. Las figuras miniatura eran bloques triangulares hechos de papel que él mismo había doblado y que colocaba con paciencia uno por uno.

Cuando termine “su” Kremlin y ponga el último bloque lo iré a conocer, pensé a mis adentros.

Pasó el tiempo y hace un par de semanas busqué a Tabata, quien de inmediato me puso en contacto con el artista. Un gesto de generosidad que la caracteriza.

Acompañado del equipo élite de FIA integrado por Ricardo Ruiz, Esteban Sánchez, Vianney Rodríguez y Miguel Nava, llegué a la casa de Enrique Hernández Santillán, ubicada en las entrañas de Xochimilco .

Sólo cruzar la puerta nos generó la sensación de estar en un museo miniatura donde la escultura del Kremlin estaba rodeada de otras maquetas como la torre Eiffel, la torre inclinada de Pisa y otras más.

Enrique es un poco tímido para hablar, pero su lenguaje con las manos nos dejó callados.

Enrique, el artista mexicano que crea solo con papel

De una sola hoja tamaño carta, Enrique puede generar 24 papeletas que dobla usando la técnica de origami en 3D. Estas piezas son engranadas caprichosamente hasta lograr la forma que él imagina en su cabeza. No hace un dibujo previo de la escultura. Sólo mira una foto y listo, empieza a armar el rompecabezas.

Nos contaba que aprendió la técnica viendo videos de artistas asiáticos en YouTube, pero desde la secundaria ya traía la inquietud de construir.

Réplicas de motocicletas, autos y personajes de cómics forman de la colección personal de este joven mexicano, misma que aún no ha sido expuesta al público.

Puede hacer cualquier figura miniatura. Sí, cualquiera.

Intercambiamos algunos secretos sobre origami, ya que mi papá me enseñó a hacer una caja a través de algunos complicados dobleces y luego me dejó colocar algunas piezas en una de las murallas de “su” Kremlin , que para mi sorpresa, aún no ha terminado.

¡Pero hace meses te vi en la tele y decías que pronto lo terminarias! Le comenté en forma de reclamo.

Enrique ni se dio por aludido.

“Mire, lo voy a terminar cuando tenga que terminarlo”. Sonrió sin empacho mientras su mamá nos mostraba fotos de cuando era niño.

¡Mamá! ¡No empieces a enseñar mis fotos desnudo! Soltó la advertencia preocupado.

Enrique Hernández tiene en mente construir la Basílica de Guadalupe con piezas de origami, pero... no hay prisa.

De entrada necesitará unas 4 mil hojas tamaño carta y de 8 a 9 meses para concretar su obra.

Ya lo veremos.