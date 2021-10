Mexicanos avanzan en el desarrollo de nanovacuna contra coronavirus

La investigación de científicos mexicanos en la lucha contra la Covid-19 avanza, y es que en la UNAM, están probando una tecnología que ha sido usada en vacunas contra virus en animales, trabajan para determinar si es efectiva contra el coronavirus.

La vacuna usa nanopartículas que asemejan al virus y podrían emplearse como antígenos neutralizantes de la enfermedad. La investigación es encabezada por el experto Luis Alfonso Vaca Domínguez, del Instituto de Fisiología Celular (IFC). Por este trabajo, el científico ganó el segundo lugar en Investigación Tecnológica del Premio Canifarma 2021.

¿Qué hace el Instituto de Fisiología Celular?

El Instituto de Fisiología Celular (IFC), busca realizar investigación de alta calidad en el campo de la Fisiología Celular, formar Investigadores, técnicos y personal docente de alto rendimiento, así como divulgar los conocimientos y descubrimientos.

Su investigación se da en las áreas de Bioquímicas y Biología Estructural, Genética Molecular, Biología Celular y del Desarrollo, Neurodesarrollo y Fisiología, Neuropatología Molecular y Neurociencia Cognitiva.

Vacunas seguras y biodegradables

Los enfoques tradicionales en el desarrollo de vacunas contra virus, de acuerdo al investigador Luis Alfonso Vaca, utilizan virus inactivados, proteínas recombinantes provenientes de éste o bien se trata de vacunas que tienen material genético o que usan partículas de otros tipos.

La tecnología que se realiza en el Instituto de Fisiología Celular (IFC) consiste en crear secuencias de péptidos que se agregan espontáneamente asemejando al virus. Al ser administradas como vacunas, estas nanopartículas inducen una respuesta inmune en el organismo.

Se trata de vacunas formadas exclusivamente de proteína y por lo tanto seguras y biodegradables en el organismo, de acuerdo a sus desarrolladores.

Vaca Domínguez explica que se trata de “una aproximación muy diferente de todos los enfoques usados actualmente en el ámbito mundial, donde se hacen vacunas recombinantes en las cuales se purifica la proteína de la corona, la spike, para usarla como inmunógeno.

Nuestras nanopartículas despliegan en su superficie la proteína de la corona (spike) del coronavirus. El sistema inmune no es capaz de diferenciar entre nuestras nanopartículas y los coronavirus y monta una respuesta inmune contra el virus. Debido a que las nanopartículas no llevan material genético del virus (son exclusivamente proteína) no inducen enfermedad, pero sí la generación de anticuerpos que pueden neutralizar al coronavirus”.

En años recientes, el investigador y su grupo han creado varias de las llamadas “nanovacunas” contra virus que afectan animales, dos de las cuales están actualmente en pruebas clínicas como vacunas para cerdos (circovirus) y aves (influenza aviar).

Ventajas de las nanovacunas

De acuerdo a los expertos de la UNAM, esta tecnología, desarrollada y patentada en México, permite extender la vida de anaquel de las vacunas de unos meses a varios años. Además, las nanovacunas no requieren refrigeración, lo cual puede constituir hasta 80 por ciento del precio del producto en el mercado, además este tipo de tecnología reduce significativamente los costos de producción, almacenamiento, transporte y distribución de vacunas.

Vaca Domínguez y sus colaboradores esperan que, una vez probada, esta plataforma sirva para producir vacunas ante nuevas pandemias y emergencias epidemiológicas por patógenos.